न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में ऐसे कारनामे कर दिए हैं. जो उनसे पहले न्यूजीलैंड का कोई बल्लेबाज नहीं कर सका है. इसके साथ ही उन्होंने पूर्व दिग्गज कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग को भी पीछे छोड़ दिया है.

केन विलियमसन चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बन गए हैं. इस मामले में वो स्टीफन फ्लेमिंग से आगे निकल गए हैं. वही इस मैच में ही केन मामा ने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में अपने 19 हजार रन भी पूरे कर लिए. जो आजतक कोई न्यूजीलैंड के बल्लेबाज नहीं कर पाया है.

19 हजारी बन गए विलियमसन

न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइल में शतक लगाने के साथ ही कई मामले में शिखर पर पहुंच गए हैं. वो इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

𝗧𝗵𝗲 𝗼𝗻𝗹𝘆 𝗡𝗲𝘄 𝗭𝗲𝗮𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗯𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿 𝘁𝗼 𝗿𝗲𝗮𝗰𝗵 𝟭𝟵,𝟬𝟬𝟬 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗿𝘂𝗻𝘀 - 𝗞𝗮𝗻𝗲 𝗪𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗺𝘀𝗼𝗻🔥



He reached the landmark in his 370th international match, facing South Africa in the ICC Champions Trophy 2025. pic.twitter.com/v0RwCaZahB