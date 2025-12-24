FacebookTwitterYoutubeInstagram
यूपी विधानसभा में CM योगी का ऐलान, अगले महीने से शुरू होगा जेवर एयरपोर्ट | एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी घटाने को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली HC ने केन्द्र सरकार को जारी किया नोटिस, 26 दिसंबर को अगली सुनवाई | दिल्ली मेट्रो के 5A चरण के विस्तार के तहत 16 किलोमीटर लंबे 3 प्रोजेक्ट को मंजूरी, 3 साल में 13 नए मेट्रो स्टेशन बनेंगे | यूपी विधानसभा में CM योगी का संबोधन, कहा- विपक्ष के सुझावों का स्वागत, लेकिन वो अच्छे कामों की भी आलोचना कर रहा

Delhi Metro News: 13 स्टेशन, 16 KM की दूरी... दिल्ली मेट्रो के फेज-IV को मिली मंजूरी, जानें किस रूट पर दौड़ेगी

क्या करिश्मा कपूर के बच्चों को मिलेगा 30 हजार करोड़ में हिस्सा? दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला

Noida Traffic Police: क्रिसमस सेलिब्रेशन से पहले नोएडा पुलिस अलर्ट, ट्रैफिक एडवाइजरी और रूट डायवर्जन जारी

पेंशन कटौती को लेकर कर्मचारियों की चिंता खत्म, EPFO ने जारी की नई गाइडलाइंस

अरावली रेंज की 5 सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं? मंदिर से लेकर घने जंगलों तक यहां के नजारे हैं बेहद खूबसूरत

दुनिया के इस झरने में बहती है आग! नजारा देखकर अपनी ही आंखों पर नहीं होगा यकीन

क्रिकेट

क्रिकेट

जोफ्रा आर्चर एशेज से बाहर, मेलबर्न टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन घोषित

एशेज सीरीज हार चुकी इंग्लैंड को सीरीज के बाकी दो टेस्ट मैचों से पहले बड़ा झटका लगा है. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर एशेज सीरीज से बाहर हो गए हैं.

सुमित तिवारी

Updated : Dec 24, 2025, 02:57 PM IST

जोफ्रा आर्चर एशेज से बाहर, मेलबर्न टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन घोषित

AUS vs ENG

एशेज सीरीज हार चुकी इंग्लैंड को सीरीज के बाकी दो टेस्ट मैचों से पहले बड़ा झटका लगा है. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर एशेज सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह टीम में गस एटकिंसन को जगह दी गई है. मेलबर्न में 26 दिसंबर से शुरू हो रहे चौथे टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है.

जोफ्रा आर्चर साइड स्ट्रेन

जोफ्रा आर्चर साइड स्ट्रेन के कारण सीरीज के बाकी दोनों टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. जोफ्रा ने एडिलेड में गेंदबाजी के साथ-साथ बेहतरीन बल्लेबाजी भी की थी और पहली पारी में अर्धशतक लगाया था. उनका बाहर होना निश्चित तौर पर इंग्लैंड की मुश्किलों को और बढ़ाने वाला है.

मेलबर्न टेस्ट के लिए

मेलबर्न टेस्ट के लिए गस एटकिंसन की इंग्लैंड के प्लेइंग इलेवन में वापसी हो गई है. वहीं बैटिंग ऑलराउंडर जैकब बेथेल को भी जगह दी गई है. ओली पोप को बाहर कर दिया गया है. आर्चर और पोप की जगह एटकिंसन और बेथेल के रूप में दो बदलाव मेलबर्न टेस्ट में किए गए हैं। बेथेल पोप की जगह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे.

इग्लैंड हार चुकी है मैच

इंग्लैंड क्रिकेट टीम मौजूदा एशेज सीरीज हार चुकी है. पर्थ, ब्रिसबेन और एडिलेड में खेले गए सीरीज के शुरुआती तीनों टेस्ट गंवाने के बाद इंग्लैंड का प्रदर्शन आलोचना के घेरे में है. इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने सीरीज में जिस तरह की शैली अपनाई है, उसकी आलोचना हो रही है. अगर बल्लेबाजी में इंग्लैंड ने थोड़ा धैर्य और संयम दिखाया होता, तो टीम एडिलेड टेस्ट जीतकर सीरीज में बनी रह सकती थी.

एडिलेड टेस्ट हारने के बाद बेन स्टॉक ने कहा

कप्तान बेन स्टोक्स ने एडिलेड टेस्ट गंवाने के बाद कहा था कि वे जिस इरादे से ऑस्ट्रेलिया आए थे, वो पूरा नहीं हो सका. सीरीज में दो टेस्ट बचे हुए हैं जिसमें हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे. इंग्लैंड 2015 के बाद से एशेज सीरीज जीतने में सफल नहीं रही है.

मेलबर्न टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन

जैक क्रॉली, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोश टंग.

आईएएनएस

पेंशन कटौती को लेकर कर्मचारियों की चिंता खत्म, EPFO ने जारी की नई गाइडलाइंस
अरावली रेंज की 5 सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं? मंदिर से लेकर घने जंगलों तक यहां के नजारे हैं बेहद खूबसूरत
दुनिया के इस झरने में बहती है आग! नजारा देखकर अपनी ही आंखों पर नहीं होगा यकीन
ISRO ने अंतरिक्ष में यूं दिखाई भारत की ताकत, देखिए BlueBird Block-2 मिशन की शानदार तस्वीरें
धुरंधर की सक्सेस का अजय देवगन और फरहान अख्तर को हुआ भारी नुकसान, अक्षय खन्ना ने लिया बड़ा फैसला...
Rashifal 24 December 2025: सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
New Year Vastu Tips: नये साल की शुरुआत में ही घर के दरवाजे पर रख दें ये 1 चीज, खुशियों के साथ आएगा पैसा
नये साल की शुरुआत में ही घर के दरवाजे पर रख दें ये एक चीज, परिवार की खुशियों के साथ आएगा पैसा
Numerology: शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
Zodiac Sign: इन राशि वालों को हाथ-पैर और गले में कभी भी नहीं पहनना चाहिए काला धागा
इन राशि वालों को हाथ-पैर और गले में कभी भी नहीं पहनना चाहिए काला धागा
Numerology: मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां
मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां
