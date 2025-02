चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत इंग्लैंड के लिए कुछ खास नहीं रही. टूर्नामेंट के पहले मैच में इंग्लैंड को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. मगर अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में जोफ्रा आर्चर ने इतिहास रच दिया है.

इस मैच में अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. जिसका फायदा आर्चर ने खूब उठाया. उन्होंने मुकाबले के शुरुआत ओवर में 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर वनडे क्रिकेट में अपने 50 विकेट पूरे कर लिए.

जेम्स एंडरसन का रिकॉर्ड किया ध्वस्त

जोफ्रा आर्चर ने 30 मैचों में अपने 50 वनडे विकेट पूरे किए. जिसके साथ ही वो इंग्लैंड की तरफ से सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए.

Jofra Archer becomes the fastest to 50 wickets in men's ODIs for England ⚡️ pic.twitter.com/5Nxf3KyUyp