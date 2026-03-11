FacebookTwitterYoutubeInstagram
ताबूत में पहुंचे अमेरिकी सैनिकों के शव... ट्रंप ने दी सलामी, पेंटागन ने बताया कितने US जवान मारे गए

'पिता के आगे वर्ल्ड कप मायने नहीं रखता...' जितेश शर्मा का छलका दर्द, पहले गई टीम से जगह फिर पिता को खोया

इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन, एक 22 साल की उम्र में बन गया 4480 करोड़ का मालिक

IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विदेशी खिलाड़ियों का राज

दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे सस्ता मिलता है LPG सिलेंडर, जानें यहां भारत से कितना कम है दाम

Jitesh Sharma on T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बीसीसीआई ने जितेश शर्मा को नजरअंदाज किया था, जिसके बाद उनके पिता का निधन भी हो गया था.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 11, 2026, 11:06 PM IST

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा का दर्द छलका है और उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है. दरअसल, बीसीसीआई ने उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम में जगह नहीं दी थी, जिसके बाद टूर्नामेंट से पहले जितेश के पिता की मृत्यु भी हो गई थी. वहीं अब जितेश ने अपना दिल हल्का किया है और टूर्नामेंट और अपने पिता को लेकर बड़ी बात बोली है. जितेश का कहना है कि उनके पिता के आगे वर्ल्ड कप कोई मायने नहीं रखता है. जितेश अब आईपीएल 2026 में खेलते हुए नजर आएंगे और बतौर विकेटकीपर और फिनिशर की भुमिका निभाएंगे. आइए जानते हैं कि जितेश ने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है? 

टी20 वर्ल्ड कप मेरा पिता के आगे मायने नहीं रखता- जितेश 

जितेश शर्मा ने पीटीआई को इंटरव्यू में बताया, "जब मुझे अपने चयन नहीं होने की खबर मिली, तो मैं थोड़ा निराश हुआ था. मैं भी इंसान हूं. मुझे दुख और बुरा लग सकता है. लेकिन बाद में जैसे-जैसे वक्त बीतता गया, दुख का समय कम होता गया. लेकिन बाद में मेरे पिता बीमार पड़ गए और एक फरवरी को उनका देहांत हो गया, तो मैं सात दिन तक उनके साथ था. मेरे पिता को वर्ल्ड कप से अधिक मेरी जरूरत थी. उसके बाद मुझे किसी के लिए या अपने लिए भी कोई दुख या कोई अफसोस नहीं हुआ. मैं नाराज या कुछ भी नहीं हूं."

जितेश ने आगे कहा, "मैं शुक्रगुजार था कि भगवान ने मुझे सात दिन तक अपने पिता के साथ रहने का मौका दिया. मैं उनका ख्याल रख पाया और मुझे घर पर टीवी पर वर्ल्ड कप देखने में मजा आया. ये बहुत अलग अहसास है. मैं लड़कों के लिए बहुत खुश था. मैं उस बात को भूल नहीं सकता और मैं उस बात को भूलना भी नहीं चाहता. क्योंकि वो अब नहीं रहे, जब आप अपने पिता को खो देते हैं, तो कुछ दिनों बाद आपको पता चलता है कि अब आप बड़े बेटे के तौर पर अपने परिवार में फैसले लेने के लिए जिम्मेदार हैं."

उन्होंने कहा, "बस इतना ही नहीं आपको अपनी मां, भाई और परिवार का ख्याल रखना है. इसलिए मैं ऐसा इंसान हूं, जो उन्हें अपनी भावनाएं नहीं दिखा सकता और उनके सामने कमजोर नहीं हो सकता और मैंने अभ्यास के दौरान उस दुख और उस खोखलेपन को झेलना सीख लिया है. क्योंकि मैं कितना भी चाहूं मैं उस चीज को भूल नहीं सकता हूं. क्योंकि वो मेरे पिता हैं. वो मेरी ज़िंदगी के हीरो हैं."

रिंकू सिंह को भी महसूस हुआ होगा- जितेश

उन्होंने आगे कहा, "अगर वो आज जिंदा होते तो वो मेरे से कहते कि जाओ और अभ्यास करो. मेरी चिंता मत करो. इसलिए मैं हमेशा ये बात अपने दिमाग में रखता हूं कि अगर मैं दुख या दर्द में होता तो वो मुझे क्या कहते? मुझे लगता है कि वो मुझे जाकर मैच खेलने का सुझाव देते और मुझे इस पर बहुत गर्व है. यही वो चीज है जो रिंकू सिंह ने महसूस की होगी. इसीलिए वो फिर से मैदान पर आ पाए और ये बहुत बड़ी बात है."

सैमसन-ईशान पर भी कही बात

टीम में संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे विकेटकीपर बल्लेबाजों को लेकर जितेश ने कहा, "मैं इस पर एक अलग नजरिए से सोचता हूं. मैं इसे एक अलग नजरिए से लेता हूं कि क्यों न दो विकेटकीपर प्लेइंग इलेवन में हों और तीसरा फिनिशर के तौर पर खेले? बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है. क्यों नहीं?" बता दें कि जितेश ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में विराट कोहली को करीब से देखने से मिली प्रेरणा के बारे में भी बात की है और साथ ही स्वीकार किया कि भारत के पूर्व कप्तान के जज्बे की बराबरी करना बिल्कुल भी आसान नहीं है.

भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन, एक 22 साल की उम्र में बन गया 4480 करोड़ का मालिक
IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विदेशी खिलाड़ियों का राज
दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे सस्ता मिलता है LPG सिलेंडर, जानें यहां भारत से कितना कम है दाम
