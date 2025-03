आईपीएल 2025(IPL 2025) से पहले मुंबई इंडियंस(Mumbai Indians) को एक तगड़ा झटका लगा है. मुंबई के धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह(Jasprit Bumrah) कमर के निचले हिस्से में लगी चोट से उबर रहे हैं. उनको पूरी तरह से फिट होने में थोड़ा समय और लगेगा. जिसकी वजह से वो आईपीएल 2025 के शुरुआती मैच को मिस कर सकते हैं.

बुमराह अभी एनसीए (NCA) में अपना रिहैब कर रहे हैं. वो अप्रैल के शुरुआत में टीम से जुड़ सकते हैं. मुंबई इंडियंस आईपीएल 2025 का अपना पहला मैच 23 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलेगी.

ईएसपीएन क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार जसप्रीत बुमराह शुरुआत मैच कर सकते हैं. उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान सिडनी टेस्ट में पीठ की चोट फिर से उबर आई थी. वो अपना रिहैब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कर रहे हैं.

