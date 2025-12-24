FacebookTwitterYoutubeInstagram
यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया

क्रिकेट

बुमराह-पंत ने मांगी माफी... भारत दौरे के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा का बड़ा खुलासा, यहां समझिए पूरा मामला

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावुमा ने खुलासा किया कि जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत ने कद को लेकर की गई टिप्पणी पर माफी मांगी थी. साथ ही उन्होंने अपने कोच की विवादित टिप्पणी को भी अनुचित बताया.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 24, 2025, 10:29 PM IST

बुमराह-पंत ने मांगी माफी... भारत दौरे के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा का बड़ा खुलासा, यहां समझिए पूरा मामला
भारत दौरे पर आई दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 25 साल बाद भारत को उसी की धरती पर हराया. इस दौरे के बाद कप्तान टेंबा बावुमा ने एक अहम खुलासा किया है, जिसने क्रिकेट जगत में नई चर्चा छेड़ दी है. बावुमा ने बताया कि भारतीय टीम के दो सीनियर खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत ने एक विवादित टिप्पणी को लेकर उनसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी थी साथ ही उन्होंने अपने कोच की बयानबाजी पर भी संतुलित प्रतिक्रिया दी. 

अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी

दरअसल, दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट और वनडे कप्तान टेंबा बावुमा ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को लेकर बड़ा खुलासा किया है. बावुमा ने बताया कि भारत के खिलाफ कोलकाता टेस्ट के दौरान मैदान पर हुई एक घटना के बाद दोनों खिलाड़ियों ने उनसे माफी मांगी थी. टेंबा बावुमा ने ईएसपीएनक्रिकइंफो में लिखे अपने कॉलम में कहा कि मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों की ओर से उनकी लंबाई को लेकर कुछ शब्द कहे गए थे, जो उन्हें उस समय सुनाई नहीं दिए. बाद में इस बारे में जानकारी मिलने पर बुमराह और पंत खुद उनके पास आए और अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी. 

व्यक्तिगत स्तर पर किसी तरह की कड़वाहट नहीं

बावुमा के अनुसार, “मुझे उस वक्त पता ही नहीं था कि किस बात की माफी मांगी जा रही है. बाद में जब मैंने अपने मीडिया मैनेजर से बात की, तब पूरी घटना समझ में आई.” उन्होंने साफ किया कि मैदान पर भावनाएं हावी रहती हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर किसी तरह की कड़वाहट नहीं है. दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने यह भी कहा कि मैदान पर कही गई बातें खिलाड़ियों को मानसिक रूप से मजबूत बनने की प्रेरणा देती हैं.  उन्होंने माना कि ऐसी घटनाओं को दुश्मनी के बजाय मोटिवेशन के तौर पर लेना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: Vijay Hazare Trophy में दिखा सूर्यवंशी का वैभव, 36 गेंद पर जमाई सेंचुरी, तोड़ा 39 साल पुराना रिकॉर्ड

 

शब्दों के चयन में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए

इसके अलावा, बावुमा ने अपने कोच शुकरी कॉनराड की उस टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने भारत को “घुटनों पर लाने” की बात कही थी. यह बयान गुवाहाटी टेस्ट के दौरान काफी विवादों में रहा था. बावुमा ने स्वीकार किया कि उनके कोच को शब्दों के चयन में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी. हालांकि बाद में कॉनराड ने भी इस बयान के लिए माफी मांग ली थी. गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका ने भारत दौरे पर दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज खेली थी. टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक जीत के बावजूद वनडे और टी20 सीरीज में मेहमान टीम को हार का सामना करना पड़ा. 

