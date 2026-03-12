FacebookTwitterYoutubeInstagram
T20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने के बाद Jasprit Bumrah का बड़ा बयान, बताया दबाव वाली स्थिति में क्यों हो जाते हैं घातक

अब रेस्टोरेंट में खाना हुआ और महंगा, बिल में जुड़ने लगा गैस चार्ज

Monalisa Love Story: मोनालिसा ने केरल के मंदिर में मुस्लिम बॉयफ्रेंड संग रचाई शादी, क्या लव जिहाद में फंसी महाकुंभ की वायरल गर्ल?

LPG सिलेंडर पर क्यों लिखा होता है A-24 या B-26? जानें इस सीक्रेट कोड का सही मतलब

'मम्माज बॉयज' होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, शादी के बाद भी मां की आज्ञा का करते हैं पालन

TV Actresses: इन टीवी हसीनाओं ने अपने ही पति संग दोबारा लिए सात फेरे, 1 ने तो परिवार से छिपकर रचाई थी पहली शादी

T20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने के बाद Jasprit Bumrah का बड़ा बयान, बताया दबाव वाली स्थिति में क्यों हो जाते हैं घातक

Jasprit Bumrah on Pressure Game: फाइनल में जसप्रीत बुमराह ने घातक प्रदर्शन करते हुए जीत दिलाई थी. पूरे टी20 वर्ल्ड कप में बुमराह ने दबाव वाली स्थिति में काफी शानदार प्रदर्शन किया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 12, 2026, 03:20 PM IST

Jasprit Bumrah on Pressure Game

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने काफी घातक प्रदर्शन किया था और 4 विकेट लेकर टीम को खिताब दिलाने में अहम योगदान दिया था. सिर्फ फाइनल ही नहीं इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में हार की कगार पर खड़ी टीम इंडिया को जसप्रीत बुमराह ने घातक प्रदर्शन करते हुए जीत दिलाई थी. पूरे टी20 वर्ल्ड कप में बुमराह ने दबाव वाली स्थिति में काफी शानदार प्रदर्शन किया है. वहीं अब उन्होंने इसका खुलासा किया है कि उन्हें प्रेशर गेम में घातक प्रदर्शन क्यों करते हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

बीसीसीआई ने शेयर किया वीडियो

बीसीसीआई ने सोशल मीडिया के अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बुमराह ने कहा, "मैं पर्दे के पीछे नहीं रहना चाहता हूं. मैं हमेशा सक्रिय रूप से भाग लेना चाहता हूं. मुझे शुरू से ही चुनौतियां पसंद हैं. मैंने क्रिकेट इसी मकसद से खेला है. मैंने क्रिकेट खेलना इसी मकसद से शुरू किया था, जब मैं कुछ बदलाव लाता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है. इससे बेहतर कोई अहसास नहीं है."

बुमराह ने गुजरात में क्रिकेट खेलने को लेकर कहा, "मैंने यहीं से क्रिकेट खेलना शुरू किया था. मैंने अपना अधिकतर क्रिकेट यहीं खेला है. मैं यहीं गुजरात के लिए खेलते हुए आगे बढ़ा. यहीं वर्ल्ड कप जीता और मैन ऑफ द मैच बना. पिछली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे विश्व कप 2023 का फाइनल से हम बस थोड़ा सा चूक गए थे, लेकिन इस बार जीत हासिल करने में सफल रहे. मैं वास्तव में बहुत खुश हूं."

उन्होंने आगे कहा,  "मेरा बेटा आया था. वो पिछली बार भी आया था. मेरी मां भी आई थीं, ये वाकई खास था. मुझे नहीं पता कि ये पूरा चक्र है या नहीं, लेकिन मैं सचमुच बहुत खुश हूं. आप लगातार दो विश्व कप कभी-कभार ही जीत पाते हैं. मैं इसके लिए ईश्वर का बहुत आभारी हूं. मैं इससे अधिक की कल्पना नहीं कर सकता."

टी20 वर्ल्ड कप में लिए सबसे ज्यादा विकेट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जसप्रीत बुमराह ने काफी घातक प्रदर्शन किया. उन्होंने 8 मैचों में सबसे ज्यादा 14 विकेट अपने नाम किए हैं. वहीं बुमराह ने कुल 28 ओवर किए, जिसमें उनकी इकॉनमी 6.21 की ही रही. इस दौरान बुमराह ने एक बार 4 विकेट हॉल भी लिया, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में आया था. 

LPG सिलेंडर पर क्यों लिखा होता है A-24 या B-26? जानें इस सीक्रेट कोड का सही मतलब
'मम्माज बॉयज' होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, शादी के बाद भी मां की आज्ञा का करते हैं पालन
TV Actresses: इन टीवी हसीनाओं ने अपने ही पति संग दोबारा लिए सात फेरे, 1 ने तो परिवार से छिपकर रचाई थी पहली शादी
जीवन का संतुलन से लेकर भाग्य तक को बिगाड़ देती हैं ये 3 आदतें, सुधार करने से मिलता है बड़ा मुकाम
शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं
मीन राशि में सूर्य के गोचर से बढ़ेगी इन लोगों की मुश्किलें, जीवन में संकट और समस्याओं का करना पड़ेगा सामना
तुला और धनु वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की पर्सनैलिटी होती है बेहद अट्रैक्टिव, बातों से ही कर लेते हैं सबको मोहित
पापा की 'लकी चार्म' होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, शादी के बाद पति का करियर भी कर देती हैं सेट
ये हैं वो 5 राशियां जो एक रुपये को करोड़ों में बदल सकती हैं, पैसे को डबल बनाने में होती हैं ये माहिर
