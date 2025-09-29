एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद Jasprit Bumrah का बड़ा खुलासा, नई टीम से जुड़ने का किया ऐलान

बिहार में कैसे मुस्लिम-यादव फैक्टर पर भारी पड़ सकती हैं महिला वोटर्स, क्या एनडीए को मिलेगा इसका फायदा
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 फाइनल में टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की, जिसके बाद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक बड़ा खुलासा किया है.
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एशिया कप 2025 का खिताब जीतकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है. दरअसल, बुमराह को लेकर एक अफवाह उड़ी थी, जिसके बाद अब खिलाड़ी ने खुद ही घोषणा कर दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया है कि वो एक नई टीम के साथ जुड़ने जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या खुलासा किया है और कब वो ज्वाइन करेंगे.
बुमराह ने किया बड़ा खुलासा
एशिया कप का खिताब जीतने के बाद जसप्रीत बुमराह ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, "हां, ये अफवाह सही है! मैं अब तीसरी ब्लू टीम से जुड़ने जा रहा हूं. इसका खुलासा कल करूंगा." हालांकि बुमराह ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है कि वो कब और कौनसी टीम ज्वाइन करने जा रहे हैं. उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर ये लिखा है कि वो कल इसका खुलासा करेंगे. अब फैंस उनके खुलासे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
INSTAGRAM STORY JASPRIT BUMRAH 🤯 pic.twitter.com/TFgZCptDK3— Johns. (@CricCrazyJohns) September 29, 2025
ऐसा रहा एशिया कप 2025 में बुमराह का प्रदर्शन
एशिया कप 2025 में जसप्रीत बुमराह ने काफी दमदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 5 मैचों में कुल 18.1 ओवर गेंदबाजी की है और 7 विकेट अपने नाम किए हैं. बुमराह ने एशिया कप 2025 में 109 गेंदों में 135 रन खर्च किए हैं. हालांकि वो ज्यादा विकेट नहीं ले सके, लेकिन उन्होंने काफी किफाती गेंदबाजी की है.
ऐसा रहा फाइनल मैच
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल खेला गया था. इस मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 19.1 ओवरों में 146 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी. वहीं इसका पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 19.4 ओवरों में 150 रन बनाकर 5 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया है. तिलक वर्मा ने 69 रनों की नाबाद पारी खेली. वहीं कुलदीप यादव ने 4 विकेट अपने नाम किए.
