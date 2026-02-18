FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

AI इम्पैक्ट समिट अब 21 फरवरी तक चलेगा

67 साल के इतिहास में पहली बार Ranji Trophy के फाइनल में पहुंचा जम्मू-कश्मीर, BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने दिया बयान

Mithun Manhas on Jammu-Kashmir Team: जम्मू-कश्मीर के फाइनल में पहुंचने के बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने जम्मू की टीम को लेकर बड़ा बयान दिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 18, 2026, 03:40 PM IST

67 साल के इतिहास में पहली बार Ranji Trophy के फाइनल में पहुंचा जम्मू-कश्मीर, BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने दिया बयान

Mithun Manhas on Jammu-Kashmir Team

रणजी ट्रॉफी 2025-26 सत्र के दूसरे सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर की टीम ने बंगाल को 6 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई है. 67 साल के रणजी इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, जब जम्मू-कश्मीर की टीम फाइनल खेलेगी. इस टूर्नामेंट में आकिब नबी ने अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने के लिए गेंद और बैट दोनों से दमदार प्रदर्शन किया है. जम्मू-कश्मीर के फाइनल में पहुंचने के बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने जम्मू की टीम को लेकर बड़ा बयान दिया है. इतना ही नहीं जम्मू के कप्तान ने बी बड़ी बात कही है. आइए जानते हैं कि बीसीसीआई अध्यक्ष ने क्या कहा है. 

बीसीसीआई अध्यक्ष ने मिथुन मन्हास ने पीटीआई से कहा, "जब मैंने प्रशासक का पद संभाला था, तब ये इतना आसान नहीं था. बीसीसीआई के तत्कालीन सचिव जय शाह ने मुझे पूरी छूट दी थी और कहा था कि जम्मू कश्मीर की क्रिकेट को पटरी पर लाने के लिए जो भी जरूरी हो, वो करो. मैं टीवी पर मैच देख रहा था. मोहम्मद शमी और आकाश दीप जैसे खिलाड़ियों वाली बंगाल की टीम को हराना बहुत बड़ी उपलब्धि है. मेरे अंदर का क्रिकेटर भावुक है, क्योंकि मैंने अपना प्रथम श्रेणी का करियर वहीं समाप्त किया और राज्य इकाई के साथ भी काम किया."

उन्होंने आगे कहा, "मैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता को श्रेय देना चाहूंगा, जिन्होंने सराहनीय काम किया है. जब मैंने पद संभाला तो हमने प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजित की. बाएं हाथ का तेज गेंदबाज सुनील कुमार उसी प्रतिभा खोज का नतीजा है. दिल्ली में करीब दो दशक खेलने के बाद मुझे पता था कि इस स्तर पर सफल होने के लिए क्या जरूरी है. हमारी क्रिकेट समिति ने ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ बहुत अच्छा काम किया."

जम्मू के कप्तान पर ये बोले मन्हास

मन्हास ने कहा, "मैंने पारस के साथ और उसके खिलाफ बहुत क्रिकेट खेली है. वो एक शानदार क्रिकेटर और पेशेवर खिलाड़ी है. पारस ने अपनी क्रिकेट हिमाचल प्रदेश में खेली है, जहां की परिस्थितियां जम्मू कश्मीर से काफी मिलती-जुलती हैं. हमें मध्य क्रम में एक अनुभवी बल्लेबाज की जरूरत थी और पारस ने शानदार प्रदर्शन किया."

कप्तान पारस डोगरा ने कही ये बात

फाइनल में प्रवेश के बाद जम्मू-कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा ने कहा, "क्रिकेट आपको इनाम देने से कहीं अधिक आपकी परीक्षा लेता है. हमें बस जिद्दी बने रहना होगा. हमें आगे बढ़ते रहना है. इसलिए भगवान ने लिखा है कि हम फाइनल में खेलेंगे. कभी सोचा नहीं था कि मैं इस उपलब्धि तक पहुंच पाऊंगा. मुझे खेलना पसंद है. बाकी ऊपरवाले ने 10 हजार रन बना दिए. इसलिए मैं सच में बहुत खुश हूं. इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा. निश्चित तौर पर मैं बहुत खुश हूं और मैं इस बात से भी बहुत खुश हूं कि मुझे इतने कमाल के लोगों के साथ खेलने का मौका मिला. कोचिंग स्टाफ, प्रबंधन, वो हर चीज में मेरा साथ दे रहे हैं."

