PSL में बैठकर कर दी IPL की तारीफ, इस तरह फिर बेइज्जत हुई पाक लीग; पढ़ें क्या कहा

IPL vs PSL: पाकिस्तान में बैठकर पीएसएल की टीम के एक कोच ने पाकिस्तानी लीग की बेइज्जती कर दी है. अक्सर पीएसएल और आईपीएल की तुलना होती रहती है.

साल 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ था, जिसके बाद दुनिया में अलग-अलग देशों में टी20 लीग खेली जानी लगी, जिसमें एक पाकिस्तान प्रीमियर लीग का भी नाम है. सभी को पता है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर लीग हैं, लेकिन आईपीएल और पीएसएल की हमेशा तुलना होती रहती है. इस बीच पाकिस्तान में बैठकर पीएसएल की टीम के एक कोच ने पाकिस्तानी लीग की बेइज्जती कर दी है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

पीएसएल की एक बार फिर हुई बेइज्जती

साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजी रिली रोसो ने आईपीएल को मूवी का नाम दिया था. इसको लेकर इस्लामाबाद यूनाइटेड के सहायक कोच जैकब ओरम ने सवाल किया गया. इसपर ओरम ने कहा, "क्या आपने इसे फिल्म की तरह कहा है? ये दोनों टूर्नामेंट समान हैं. लेकिन फिर भी बहुत अलग है. आईपीएल पाकिस्तानी लीग की तुलना में काफ लंबा चलता है. मैंने अभी तक आईपीएल में कोचिंग नहीं की है. लेकिन लंबे समय से पहले वो खेला जरूर है. अब आईपीएल एक काफी बड़ी बन चुकी है."

रिली रोसो ने आईपीएल को लेकर दिया था विवादित बयान

साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रिली रोसो ने आईपीएल को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था. उन्होंने कहा था कि आईपीएल बॉलीवुड से प्रभावित है. आईपीएल की तुलना में पीएसएल एक कड़ा मुकाबला देने वाली लीग है और आईपीएल में क्रिकेट से ज्यादा और चीजे हैं.

हर चीज में आगे हैं आईपीएल

पाकिस्तान अभी अपनी आर्थिक संकट का सामना कर रहा है. ऐसे में पाकिस्तान प्रीमियर लीग 2026 केवल दो शहरों में हो रहा है और इसके मैच देखने के लिए दर्शक भी मैदान पर नहीं है. वहीं आईपीएल में हजारों की भीड़ उमड़ती है और पूरी भारत में आईपीएल का क्रेज दिखता है. हालांकि आईपीएल में कुछ टीमें ऐसी भी हैं, जिनका पूरी दुनिया में डंका बजता है. इतना ही नहीं आईपीएल में प्राइज मनी से लेकर प्लेयर ऑफ द मैच तक सभी की रकम पीएसएल से कई गुना ज्यादा है.

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