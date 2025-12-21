ईशान किशन की शादी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, पिता ने अहम जानकारी

Ishan Kishan Father on Son Marriage: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की टीम इंडिया में वापसी हो गई है. किशन के पिता प्रणव पांडे ने उनकी शादी को लेकर अहम जानकारी दी है.

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की टीम इंडिया में वापसी हो गई है. करीब तीन साल बाद किशन भारतीय टीम में जुड़े हैं. हाल ही में बीसीसीआई ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड के खिलाप पांच मैचों की सीरीज के लिए ईशान किशन को मौका दिया है. हालांकि सोशल मीडिया पर किशन की शादी को लेकर खूब चर्चा हो रही है. ऐसे में किशन के पिता प्रणव पांडे ने उनकी शादी को लेकर अहम जानकारी दी है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

आईएएनएस से बात करते हुए ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे ने कहा, "ये झारखंड और बिहार के लोगों के लिए गर्व का पल है, जब ईशान टीम में नहीं थे, तो लोगों ने उन्हें काफी सपोर्ट और प्यार दिया. हम इसके लिए उनके फैंस के आभारी हैं. लोगों को उन पर काफी भरोसा था. टी20 वर्ल्ड कप टीम में चयन के बाद हमें दोस्तों और रिश्तेदारों से काफी बधाई मिल रही है. हालांकि क्रिकेट के खेल में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप में वो शानदार प्रदर्शन करेंगे. भारत इस खिताब को अपने नाम करेगा."

ईशान के पिता ने बताया है कि टीम इंडिया से ड्रॉप होने के बाद ईशान ने अपने खेल और फिटनेस पर काफी मेहनत की है. उन्होंने कहा, "मेरे बेटे ने खुद पर काफी मेहनत की है. उन्होंने अपनी फिटनेस पर काफी फोकस किया है. अपने गेम पर कड़ी मशक्कत की है. हमें यकीन था कि अगर ईशान निरंतर शानदार प्रदर्शन करते रहे, तो उन्हें टीम में मौका जरूर मिलेगा."

ईशान की शादी पर बोले उनके पिता

ईशान किशन की शादी को लेकर पिता ने कहा, "अभी उनकी उम्र कम है. शादी अपने समय में हो जाएगी. फिलहाल ये समय खुद के खेल को निखारने का है. हम उन्हें शादी के बंधन में बांधकर अतिरिक्त दबाव नहीं देना चाहते हैं."

टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम

सूर्य कुमार यादव (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर) और रिंकू सिंह.

