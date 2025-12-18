FacebookTwitterYoutubeInstagram
हजारों करोड़ के लोन घोटाले मामले में समीर गहलोत समेत 5 कंपनियों पर ED का शिकंजा, FIR भी दर्ज

Vitamin Deficiency: इम्युनिटी कमजोर और त्वचा रहती है रूखी? कहीं शरीर में इस विटामिन की कमी तो नहीं

कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे

Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ

ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवार, देखें कहां है अंबानी फैमिली

क्रिकेट

SMAT 2025 Final: ईशान किशन की ऐतिहासिक सेंचुरी से झारखंड बना चैंपियन, पहली बार जीती सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी

SMAT 2025 Final: ईशान किशन के ऐतिहासिक शतक और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर झारखंड ने हरियाणा को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 18, 2025, 09:01 PM IST

SMAT 2025 Final: भारतीय घरेलू क्रिकेट में झारखंड ने एक नया इतिहास रच दिया है. गुरुवार को खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में झारखंड ने हरियाणा को करारी शिकस्त देकर पहली बार यह प्रतिष्ठित खिताब जीता. कप्तान ईशान किशन की विस्फोटक और रिकॉर्डतोड़ बल्लेबाजी इस जीत की सबसे बड़ी वजह रही. इसके बाद गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन करते हुए हरियाणा की मजबूत मानी जा रही बल्लेबाजी को पूरी तरह बिखेर दिया. 

20 ओवरों में 262 रनों का विशाल स्कोर

झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में दमदार प्रदर्शन करते हुए हरियाणा को 69 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए झारखंड की टीम ने 20 ओवरों में 262 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. टीम के कप्तान ईशान किशन ने बड़े मंच पर बड़ी पारी खेलते हुए 49 गेंदों में 101 रन बनाए. उनकी इस पारी में 10 छक्के और 6 चौके शामिल रहे. इस शतक के साथ ईशान किशन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में फाइनल मुकाबले में शतक लगाने वाले पहले कप्तान बन गए. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने हरियाणा के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया और झारखंड को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. 

हरियाणा की पूरी टीम 193 रनों पर सिमट गई

लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरियाणा की टीम को शुरुआत से ही झटके लगने लगे. विकाश सिंह ने पहले ही ओवर में हरियाणा के कप्तान अंकित कुमार और आशीष सिवाच को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया. इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज यशवर्धन दलाल और अर्श कबीर विवेक ने पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन यह साझेदारी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी. झारखंड के गेंदबाजों ने सटीक लाइन-लेंथ बनाए रखी और रन बनाने के मौके सीमित कर दिए. सुशांत मिश्रा और बाल कृष्ण ने 3-3 विकेट झटककर विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी. निर्धारित 20 ओवरों में हरियाणा की पूरी टीम 193 रनों पर सिमट गई. 

यह भी पढ़ें: IPL 2026 नीलामी में बिकने के बाद सामने आया Karthik Sharma का रिएक्शन, एमएस धोनी के साथ खेलने पर दिया बड़ा बयान

घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन

इस जीत के साथ झारखंड ने न केवल अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता, बल्कि घरेलू क्रिकेट में अपनी बढ़ती ताकत का भी शानदार प्रदर्शन किया. कप्तान ईशान किशन की अगुआई में यह जीत झारखंड क्रिकेट के लिए मील का पत्थर साबित होगी. 

Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे
Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ
ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवार, देखें कहां है अंबानी फैमिली
