Shreyas Iyer: क्या बॉलीवुड एक्ट्रेस अदाह शर्मा को डेट कर रहे हैं श्रेयस अय्यर? वीडियो ने मचाया तहलका

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तहलका मचा रही है. दरअसल, अय्यर बॉलीवुड एक्ट्रेल अदाह शर्मा के साथ नजर आए हैं. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस भी अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं. वहीं कुछ फैंस तो ये भी कह रहे हैं कि अय्यर एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि अय्यर और अदाह एक साथ वीडियो में क्यों नजर आए हैं. आप यहां वायरल वीडियो भी देख सकते हैं.

क्या अय्यर कर रहे हैं अदाह को डेट?

दरअसल, सोशल मीडिया पर श्रेयस अय्यर और एक्ट्रेस अदाह शर्मा की एक वीडियो वायरल हो रही है, जो फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की है. फ्री फायर ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "एडमिन एक और दिवाली सरप्राइज लेकर आया है. 'बुलेट आशिकाना' फ्री फायर मैक्स का दिवाली एंथम जल्द ही आ रहा है." वहीं कैप्शन के साथ फ्री फायर ने ये बता दिया है कि अय्यर और अदाह शर्मा फ्री फायर के दिवाली सरप्राइज का हिस्सा हैं और वो बुलेट आशिकाना सॉन्ग लेकर आ रहे हैं, जो फ्री फायर ने दिवाली एंथम नाम दिया है.

वहीं फ्री फायर ने ऐसे कयासों पर विराम लगा दिया है कि अय्यर अदाह खान को डेट कर रहे हैं. वो सिर्फ उनके साथ फ्री फायर के एंथम के लिए नजर आए हैं. हालांकि फ्री फायर ने अभी ये नहीं बताया है कि वो दिवाली एंथम कब और कहां रिलीज होगा. अभी सिर्फ उस वीडियो का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसके चलते ऐसे कयास लगने शुरू हो गए थे. वहीं अब फैंस उस वीडियो का भी इंतजार कर रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं अय्यर

आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज कल यानी 19 अक्टूबर से खेला जाएगा. बीसीसीआई ने इस सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर को उपकप्तान बनाया है. हालांकि इससे पहले श्रेयस अय्यर टीम से बाहर चल रहे थे. आखिरी बार उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी. लेकिन फिर टेस्ट टीम से बाहर हो गए थे.

