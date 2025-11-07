IPL 2026: MS Dhoni IPL 2026 में खेलेंगे या नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स के CEO कर दिया साफ, जानें क्या कहा?

IPL 2026: जैसे ही आईपीएल के नए सीजन की सुगबुगाहट होती है. तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस सीजन में महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे या नहीं. 2026 में धोनी के खेलने को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स के CEO ने बड़ा बयान दिया है.

IPL 2026: 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले महेंद्र सिंह धोनी 44 साल से ऊपर के हो चुके हैं. लेकिन उन्हें आईपीएल के पिछले सीजन में देखा गया था. अक्सर महेंद्र सिंह धोनी को लेकर ये चर्चाएं सामने आती रहती है कि वह 2026 में आईपीएल खेलेंगे या नहीं. पिछले कुछ सीजन से लगातार ये सवाल उठता चला रहा है. 2026 के सीजन को लेकर भी यही सवाल है. लेकिन अब उनकी फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने इस संदेह को पूरी तरह से साफ कर दिया है.

CSK के CEO ने दिया जवाब

फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल से अभी सन्यास नहीं लेने वाले हैं. प्रोवोक लाइफस्टाइल ने यूट्यूब पर विश्वनाथन का एक रिकॉर्डेड वीडियो शेयर किया जिसमें एक बच्चा पूछता है कि क्या धोनी रिटायर होने जा रहे हैं? इसके जवाब में विश्वनाथन कहते हैं- नहीं, धोनी रिटायर नहीं होने जा रहे. बच्चा फिर पूछता है कि वह कब रिटायर होंगे तब सीएसके के सीईओ कहते हैं- मैं उनसे पूछकर बताऊंगा. सीएसके सीईओ से सवाल पूछने वाला बच्चा कोई और नहीं बल्कि उनका पोता है.

पिछले सीजन में की थी कप्तानी

इतना ही महेंद्र सिंह धोनी को अगले सीजन में आप कप्तानी करते हुए भी दिख सकते हैं. क्योंकि उन्होंने पिछले सीजन यानी 2025 में कप्तानी भी की थी. दरअसल नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ टूर्नामेंट के बीच में ही चोट की वजह से बाहर हो गए थे, उसके बाद धोनी को कप्तानी सौंपी गई थी. हालांकि सीएसके के लिए पिछला आईपीएल सीजन किसी बुरे सपने से कम नहीं था. टीम 14 में से सिर्फ 4 मैच ही जीत पाई थी और आईपीएल के इतिहास में पहली बार पॉइंट टेबल में सबसे नीचे रही थी.

