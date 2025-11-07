FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

लखनऊ आवास पर अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे आजम खान

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Elon Musk हो गए दुनिया के 152 देशों से भी अमीर, रोबोट के साथ नाचकर मनाया जश्न, देखें वीडियो

Elon Musk हो गए दुनिया के 152 देशों से भी अमीर, रोबोट के साथ नाचकर मनाया जश्न, देखें वीडियो

Katrina Kaif और Vicky Kaushal के घर आया नन्हा मेहमान, बेटे के जन्म के बाद शेयर की पहली पोस्ट

Katrina Kaif और Vicky Kaushal के घर आया नन्हा मेहमान, बेटे के जन्म के बाद शेयर की पहली पोस्ट

'वंदे मातरम्' के 150 साल, PM मोदी ने जारी किया खास डाक टिकट और सिक्का

'वंदे मातरम्' के 150 साल, PM मोदी ने जारी किया खास डाक टिकट और सिक्का

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Maa Saraswati Sit Tongue: दिन के इस पहर में जीभ पर विराजती हैं मां सरस्वती, इस समय कुछ भी बोलते ही हो जाता है सच

दिन के इस पहर में जीभ पर विराजती हैं मां सरस्वती, इस समय कुछ भी बोलते ही हो जाता है सच

Electric Kettle Uses: पानी या चाय ही नहीं, इलेक्ट्रिक केटल में बना सकते हैं ये 7 मजेदार डिशेज भी, मिनटों में भूख होगी छूमंतर

पानी या चाय ही नहीं, इलेक्ट्रिक केटल में बना सकते हैं ये 7 मजेदार डिशेज भी, मिनटों में भूख होगी छूमंतर

दुनिया का वो इकलौता देश जो खुद उगाता है अपनी जरूरत का सारा खाना, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान

दुनिया का वो इकलौता देश जो खुद उगाता है अपनी जरूरत का सारा खाना, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IPL 2026: MS Dhoni IPL 2026 में खेलेंगे या नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स के CEO कर दिया साफ, जानें क्या कहा?

IPL 2026: जैसे ही आईपीएल के नए सीजन की सुगबुगाहट होती है. तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस सीजन में महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे या नहीं. 2026 में धोनी के खेलने को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स के CEO ने बड़ा बयान दिया है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 07, 2025, 09:54 AM IST

IPL 2026: MS Dhoni IPL 2026 में खेलेंगे या नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स के CEO कर दिया साफ, जानें क्या कहा?

Mahendra Singh Dhoni

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

IPL 2026: 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले महेंद्र सिंह धोनी 44 साल से ऊपर के हो चुके हैं. लेकिन उन्हें आईपीएल के पिछले सीजन में देखा गया था. अक्सर महेंद्र सिंह धोनी को लेकर ये चर्चाएं सामने आती रहती है कि वह 2026 में आईपीएल खेलेंगे या नहीं. पिछले कुछ सीजन से लगातार ये सवाल उठता चला रहा है.  2026 के सीजन को लेकर भी यही सवाल है. लेकिन अब उनकी फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने इस संदेह को पूरी तरह से साफ कर दिया है. 

CSK के CEO  ने दिया जवाब

फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल से अभी सन्यास नहीं लेने वाले हैं. प्रोवोक लाइफस्टाइल ने यूट्यूब पर विश्वनाथन का एक रिकॉर्डेड वीडियो शेयर किया जिसमें एक बच्चा पूछता है कि क्या धोनी रिटायर होने जा रहे हैं? इसके जवाब में विश्वनाथन कहते हैं- नहीं, धोनी रिटायर नहीं होने जा रहे. बच्चा फिर पूछता है कि वह कब रिटायर होंगे तब सीएसके के सीईओ कहते हैं- मैं उनसे पूछकर बताऊंगा. सीएसके सीईओ से सवाल पूछने वाला बच्चा कोई और नहीं बल्कि उनका पोता है.

पिछले सीजन में की थी कप्तानी

इतना ही महेंद्र सिंह धोनी को अगले सीजन में आप कप्तानी करते हुए भी दिख सकते हैं. क्योंकि उन्होंने पिछले सीजन यानी 2025 में कप्तानी भी की थी. दरअसल नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ टूर्नामेंट के बीच में ही चोट की वजह से बाहर हो गए थे, उसके बाद धोनी को कप्तानी सौंपी गई थी. हालांकि सीएसके के लिए पिछला आईपीएल सीजन किसी बुरे सपने से कम नहीं था. टीम 14 में से सिर्फ 4 मैच ही जीत पाई थी और आईपीएल के इतिहास में पहली बार पॉइंट टेबल में सबसे नीचे रही थी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से  

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Elon Musk हो गए दुनिया के 152 देशों से भी अमीर, रोबोट के साथ नाचकर मनाया जश्न, देखें वीडियो
Elon Musk हो गए दुनिया के 152 देशों से भी अमीर, रोबोट के साथ नाचकर मनाया जश्न, देखें वीडियो
Katrina Kaif और Vicky Kaushal के घर आया नन्हा मेहमान, बेटे के जन्म के बाद शेयर की पहली पोस्ट
Katrina Kaif और Vicky Kaushal के घर आया नन्हा मेहमान, बेटे के जन्म के बाद शेयर की पहली पोस्ट
'वंदे मातरम्' के 150 साल, PM मोदी ने जारी किया खास डाक टिकट और सिक्का
'वंदे मातरम्' के 150 साल, PM मोदी ने जारी किया खास डाक टिकट और सिक्का
Mohammed Shami: मोहम्मद शमी क्यों हो रहे हैं बार-बार इग्नोर, क्या जानबूझकर टीम इंडिया से किया गया बाहर?
Mohammed Shami: मोहम्मद शमी क्यों हो रहे हैं बार-बार इग्नोर, क्या जानबूझकर टीम इंडिया से किया गया बाहर?
देश को मिली 4 नए Vande Bharat की सौगात, जानें कहां से कहां तक चलेगी और क्या होगी टाइमिंग
देश को मिली 4 नए Vande Bharat की सौगात, जानें कहां से कहां तक चलेगी और क्या होगी टाइमिंग
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Maa Saraswati Sit Tongue: दिन के इस पहर में जीभ पर विराजती हैं मां सरस्वती, इस समय कुछ भी बोलते ही हो जाता है सच
दिन के इस पहर में जीभ पर विराजती हैं मां सरस्वती, इस समय कुछ भी बोलते ही हो जाता है सच
Electric Kettle Uses: पानी या चाय ही नहीं, इलेक्ट्रिक केटल में बना सकते हैं ये 7 मजेदार डिशेज भी, मिनटों में भूख होगी छूमंतर
पानी या चाय ही नहीं, इलेक्ट्रिक केटल में बना सकते हैं ये 7 मजेदार डिशेज भी, मिनटों में भूख होगी छूमंतर
दुनिया का वो इकलौता देश जो खुद उगाता है अपनी जरूरत का सारा खाना, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान
दुनिया का वो इकलौता देश जो खुद उगाता है अपनी जरूरत का सारा खाना, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान
Friday Worship: शुक्रवार के दिन ऐसे करें मां लक्ष्मी की पूजा और व्रत, माता के प्रसन्न होते ही खुलेंगे धन, सुख और समृद्धि के रास्ते
शुक्रवार के दिन ऐसे करें मां लक्ष्मी की पूजा और व्रत, माता के प्रसन्न होते ही खुलेंगे धन, सुख और समृद्धि के रास्ते
Tulsi Remedies: शाम के समय तुलसी के पास जला दिया दीया तो मिलेंगे 5 फायदे, खत्म हो जाएंगे रोग, दोष और कष्ट
शाम के समय तुलसी के पास जला दिया दीया तो मिलेंगे 5 फायदे, खत्म हो जाएंगे रोग, दोष और कष्ट
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE