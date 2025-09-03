Add DNA as a Preferred Source
Rashifal 4 September 2025: मिथुन और धनु वालों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Shah Rukh Khan से लेकर Alia Bhatt तक... पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए इन सेलेब्स ने भेजी मदद

'मैं और धोनी...' Irfan Pathan ने हुक्का विवाद पर फैंस को दिया जवाब, कह डाली ये बड़ी बात

'भगवान कृष्ण भी तो जेल में... ' नीले ड्रम वाली मुस्कान ने कोख में पल रहे बच्चे के लिए जताई ये इच्छा

बारिश के कारण राजधानी का बुरा हाल, पानी से लबालब हुई दिल्ली-नोएडा की सड़कें

कहानी बिहार की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार की जो दंगों के चलते गिर गई

टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इतने भारतीय

GST Council Meet: AC-फ्रिज, जूते-कपड़े से लेकर कार-बाइक तक... जानें कौन-कौन सी चीजें होने वाली हैं सस्ती

बेटी के जन्म पर लटके थे चेहरे, वही 3 बार UPSC पास कर बनी IAS अधिकारी, पिता चलाते थे किराना स्टोर

DF-5C परमाणु मिसाइल से CJ-1000 तक... चीन ने विक्ट्री डे परेड में पुतिन-किम जोंग को दिखाए ये महाविनाशक हथियार

Irfan Pathan and MS Dhoni Controversy on hookah: पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का 5 साल पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तूल पकड़े हुए हैं. वहीं हुक्का विवाद पर इरफान ने फैंस को जवाब दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 03, 2025, 09:22 PM IST

'मैं और धोनी...' Irfan Pathan ने हुक्का विवाद पर फैंस को दिया जवाब, कह डाली ये बड़ी बात

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान इस समय काफी सुर्खियों में हैं. दरअसल, इरफान ने 5 साल पहले एमएस धोनी पर एक इंटरव्यू दिया था, जो अब हाल ही में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. इरफान ने धोनी को लेकर कहा था कि अगर आपको टीम इंडिया में सिलेक्शन चाहिए, तो आपको हुक्का आना चाहिए. वहीं अब पूर्व क्रिकेटर ने फैंस को जवाब दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

पांच साल पहले पठान ने दिया था ये बयान

इरफान पठान ने 5 साल पहले कहा था कि साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान धोनी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इरफान अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं. ये सुनने के बाद मैंने धोनी से बात की. धोनी ने कहा कि ये सब कुछ नहीं है और सब प्लान के हिसाब से चल रहा है.  "मुझे किसी के कमरे में हुक्का लगाने लगाने की आदत नहीं है या इस बारे में बात करने की आदत नहीं है. हर कोई जानता है. कभी-कभी अगर आप इसके बारे में नहीं बोलते हैं, तो यह बेहतर है. एक क्रिकटर का काम मैदान पर प्रदर्शन करना है और मैं इसी पर ध्यान केंद्रित करता था."

इरफान ने फैंस को दिया जवाब

एक फैन ने सोशल मीडिया के एक्स पर इरफान पठान को टैग करते हुए लिखा,  "पठान भाई वो हुक्के का क्या हुआ???" इसपर इरफान ने जवाब देते हुए लिखा, मैं और एमएस धोनी दोनों साथ बेठकर हुक्का पिएंगे. इससे पहले इरफान पठान ने एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा, "अब बयान के विकृत संदर्भ के साथ आधा दशक पुराना वीडियो सामने आ रहा है. फैंस युद्ध? पीआर लॉबी?"

