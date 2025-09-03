'मैं और धोनी...' Irfan Pathan ने हुक्का विवाद पर फैंस को दिया जवाब, कह डाली ये बड़ी बात

Irfan Pathan and MS Dhoni Controversy on hookah: पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का 5 साल पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तूल पकड़े हुए हैं. वहीं हुक्का विवाद पर इरफान ने फैंस को जवाब दिया है.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान इस समय काफी सुर्खियों में हैं. दरअसल, इरफान ने 5 साल पहले एमएस धोनी पर एक इंटरव्यू दिया था, जो अब हाल ही में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. इरफान ने धोनी को लेकर कहा था कि अगर आपको टीम इंडिया में सिलेक्शन चाहिए, तो आपको हुक्का आना चाहिए. वहीं अब पूर्व क्रिकेटर ने फैंस को जवाब दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

पांच साल पहले पठान ने दिया था ये बयान

इरफान पठान ने 5 साल पहले कहा था कि साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान धोनी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इरफान अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं. ये सुनने के बाद मैंने धोनी से बात की. धोनी ने कहा कि ये सब कुछ नहीं है और सब प्लान के हिसाब से चल रहा है. "मुझे किसी के कमरे में हुक्का लगाने लगाने की आदत नहीं है या इस बारे में बात करने की आदत नहीं है. हर कोई जानता है. कभी-कभी अगर आप इसके बारे में नहीं बोलते हैं, तो यह बेहतर है. एक क्रिकटर का काम मैदान पर प्रदर्शन करना है और मैं इसी पर ध्यान केंद्रित करता था."

Pathan bhai woh hookey ka kya hua??? — Akshat (@Akshatgoel1408) September 3, 2025

इरफान ने फैंस को दिया जवाब

एक फैन ने सोशल मीडिया के एक्स पर इरफान पठान को टैग करते हुए लिखा, "पठान भाई वो हुक्के का क्या हुआ???" इसपर इरफान ने जवाब देते हुए लिखा, मैं और एमएस धोनी दोनों साथ बेठकर हुक्का पिएंगे. इससे पहले इरफान पठान ने एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा, "अब बयान के विकृत संदर्भ के साथ आधा दशक पुराना वीडियो सामने आ रहा है. फैंस युद्ध? पीआर लॉबी?"

Half decade old video surfacing NOW with a twisted context to the Statement. Fan war? PR lobby? — Irfan Pathan (@IrfanPathan) September 3, 2025

