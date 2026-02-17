बिना गेंद खेले जिम्बाब्वे ने किया टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर, ऑस्ट्रेलिया को दिखाया बाहर का रास्ता

Ireland vs Zimbabwe: टी20 वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया की टीम का सफर अब खत्म होता है और टीम सुपर-8 की रेस से बाहर हो गई है.

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने बिना कोई गेंद खेले ही टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया है. जिम्बाब्वे की टीम ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है. इतना ही नहीं ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने बाहर कर दिया है. टी20 वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया की टीम का सफर अब खत्म होता है और टीम सुपर-8 की रेस से बाहर हो गई है. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हुई है. आइए जानते हैं कि आखिरी ऐसा क्यों हुआ है.

बिना गेंद खेले जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को किया बाहर

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने निराशजनक प्रदर्शन किया था. पहले ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे की टीम से हारी थी और अब जिम्बाब्वे ने ही ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया है. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों में एक मैच जीता है, जबकि जिम्बाब्वे ने 2 मैच खेले और दोनों में जीत हासिल की थी. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के पास 2 अंक थे और जिम्बाब्वे के पास 4 अंक थे. ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 में पहुंचने के लिए जिम्बाब्वे को बचे हुए दोनों मुकाबले हारने थे. लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था.

आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच मैच खेला जाना था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया दुआ कर रही थी जिम्बाब्वे हार जाए, लेकिन मैच बारिश की चपेट में आ गया. काफी लंबा इतंजार करने के बाद भी बारिश नहीं रुकी और मुकाबला रद्द करना पड़ा. ऐसे में दोनों टीमों को एक-एक अंक दे दिए गए हैं. वहीं जिम्बाब्वे ने 5 अंक हासिल कर लिया है और सुपर 8 के लिए क्वालिफाई भी किया है. हालांकि अब ऑस्ट्रेलिया 5 अंक तक नहीं पहुंच सकता है, जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया है.

अब तक किन टीमों ने किया क्वालिफाई?

टूर्नामेंट में सुपर-8 की टीमें लगभग तय हो गई हैं. ग्रुप ए से भारत ने क्वालिफाई कर लिया है और अब पाकिस्तान भी क्वालिफाई करने की करीब है. वहीं ग्रुप बी से श्रीलंका और जिम्बाब्वे ने क्वालिफाई कर लिया है. ग्रुप सी से वेस्टइंडीज और इंग्लैंड ने क्वालिफाई कर लिया है. वहीं ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई कर लिया है.

