FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बिना गेंद खेले जिम्बाब्वे ने किया टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर, ऑस्ट्रेलिया को दिखाया बाहर का रास्ता

बिना गेंद खेले जिम्बाब्वे ने किया टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर, ऑस्ट्रेलिया को दिखाया बाहर का रास्ता

RRB Group D Answer Key 2026: आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की जारी, 23 फरवरी तक खुली रहेगी ऑब्जेक्शन विंडो

RRB Group D Answer Key 2026: आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की जारी, 23 फरवरी तक खुली रहेगी ऑब्जेक्शन विंडो

900 दिन, एक छोटी सी काल कोठरी... जेल में कैसे दिन बिता रहे पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान!

900 दिन, एक छोटी सी काल कोठरी... जेल में कैसे दिन बिता रहे पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान!

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज ने किए 700 शिकार

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज ने किए 700 शिकार

राजनीति के बाद नीतीश कुमार के मंत्री की क्लासरूम में एंट्री, जानें किस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बने अशोक चौधरी और कितनी होगी सैलरी

राजनीति के बाद नीतीश कुमार के मंत्री की क्लासरूम में एंट्री, जानें किस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बने अशोक चौधरी और कितनी होगी सैलरी

एक्ट्रेस श्रीलीला ने किस मेडिकल कॉलेज से किया है MBBS? जानें यहां कैसे मिलता है एडमिशन और कितनी है फीस

एक्ट्रेस श्रीलीला ने किस मेडिकल कॉलेज से किया है MBBS? जानें यहां कैसे मिलता है एडमिशन और कितनी है फीस

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

बिना गेंद खेले जिम्बाब्वे ने किया टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर, ऑस्ट्रेलिया को दिखाया बाहर का रास्ता

Ireland vs Zimbabwe: टी20 वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया की टीम का सफर अब खत्म होता है और टीम सुपर-8 की रेस से बाहर हो गई है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 17, 2026, 05:59 PM IST

बिना गेंद खेले जिम्बाब्वे ने किया टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर, ऑस्ट्रेलिया को दिखाया बाहर का रास्ता

Australia out of t20 world cup 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने बिना कोई गेंद खेले ही टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया है. जिम्बाब्वे की टीम ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है. इतना ही नहीं ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने बाहर कर दिया है. टी20 वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया की टीम का सफर अब खत्म होता है और टीम सुपर-8 की रेस से बाहर हो गई है. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हुई है. आइए जानते हैं कि आखिरी ऐसा क्यों हुआ है. 

बिना गेंद खेले जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को किया बाहर

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने निराशजनक प्रदर्शन किया था. पहले ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे की टीम से हारी थी और अब जिम्बाब्वे ने ही ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया है. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों में एक मैच जीता है, जबकि जिम्बाब्वे ने 2 मैच खेले और दोनों में जीत हासिल की थी. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के पास 2 अंक थे और जिम्बाब्वे के पास 4 अंक थे. ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 में पहुंचने के लिए जिम्बाब्वे को बचे हुए दोनों मुकाबले हारने थे. लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था. 

आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच मैच खेला जाना था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया दुआ कर रही थी जिम्बाब्वे हार जाए, लेकिन मैच बारिश की चपेट में आ गया. काफी लंबा इतंजार करने के बाद भी बारिश नहीं रुकी और मुकाबला रद्द करना पड़ा. ऐसे में दोनों टीमों को एक-एक अंक दे दिए गए हैं. वहीं जिम्बाब्वे ने 5 अंक हासिल कर लिया है और सुपर 8 के लिए क्वालिफाई भी किया है. हालांकि अब ऑस्ट्रेलिया 5 अंक तक नहीं पहुंच सकता है, जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया है. 

अब तक किन टीमों ने किया क्वालिफाई?

टूर्नामेंट में सुपर-8 की टीमें लगभग तय हो गई हैं. ग्रुप ए से भारत ने क्वालिफाई कर लिया है और अब पाकिस्तान भी क्वालिफाई करने की करीब है. वहीं ग्रुप बी से श्रीलंका और जिम्बाब्वे ने क्वालिफाई कर लिया है. ग्रुप सी से वेस्टइंडीज और इंग्लैंड ने क्वालिफाई कर लिया है. वहीं ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई कर लिया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज ने किए 700 शिकार
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज ने किए 700 शिकार
राजनीति के बाद नीतीश कुमार के मंत्री की क्लासरूम में एंट्री, जानें किस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बने अशोक चौधरी और कितनी होगी सैलरी
राजनीति के बाद नीतीश कुमार के मंत्री की क्लासरूम में एंट्री, जानें किस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बने अशोक चौधरी और कितनी होगी सैलरी
एक्ट्रेस श्रीलीला ने किस मेडिकल कॉलेज से किया है MBBS? जानें यहां कैसे मिलता है एडमिशन और कितनी है फीस
एक्ट्रेस श्रीलीला ने किस मेडिकल कॉलेज से किया है MBBS? जानें यहां कैसे मिलता है एडमिशन और कितनी है फीस
पवन चक्कियों की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? जानें इसे क्यों मिली यह खास पहचान
पवन चक्कियों की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? जानें इसे क्यों मिली यह खास पहचान
Surya Chandra Yuti: शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर 
शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर
MORE
Advertisement
धर्म
Surya Nakshatra Parivartan: सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें इन 5 चीजों का दान, ग्रहों के राजा सूर्यदेव की कृपा से बदल जाएगा जीवन
सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें इन 5 चीजों का दान, ग्रहों के राजा सूर्यदेव की कृपा से बदल जाएगा जीवन
Holashtak 2026: होली के इतने दिन पहले से शुरू होंगे होलाष्टक, 8 दिनों तक नहीं कर सकेंगे कोई शुभ काम, जानें क्या हैं नियम
होली के इतने दिन पहले से शुरू होंगे होलाष्टक, 8 दिनों तक नहीं कर सकेंगे कोई शुभ काम, जानें क्या हैं नियम
Holi 2026: अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख
अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख
Garuda Purana: अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष
अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष
MORE
Advertisement