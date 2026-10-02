62 एडिशन में 32 बार ईरानी कप जीती है रेस्ट ऑफ इंडिया, क्यों खेला जाता है टूर्नामेंट? पढ़ें पूरा इतिहास

Irani Cup History: ईरानी कप को पहले ईरानी ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था. ये भारत के घरेलू क्रिकेट का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, जो रणजी ट्रॉफी चैंपियन और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच खेला जाता है.

ईरानी कप 2026 में रेस्ट ऑफ इंडिया और जम्मू-कश्मीर के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. ईरानी कप का 63वां एडिशन है. ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया और रणजी ट्रॉफी की चैंपियन टीम के बीच मुकाबला खेला जाता है. रेस्ट ऑफ इंडिया में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को रखा जाता है. ईरानी कप 2026 में ऋषभ पंत रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं. इससे पहले तक टूर्नामेंट के 62 ए़डिशन खेले जा चुके हैं, जिसमें रेस्ट ऑफ इंडिया ने 32 बार खिताब अपने नाम किया है. ऐसे कई फैंस हैं, जिन्हें ये नहीं पता है कि ईरानी कप क्यों खेला जाता है और इस टूर्नामेंट का इतिहास क्या है.

ईरानी कप 2026 में रेस्ट ऑफ इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की और बोर्ड पर 237 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए शिखर मोहन ने 60 रन, सरफराज खान ने 45 रन और स्मरण रविचंद्रन ने 68 रनों की पारी खेली. वहीं, जम्मू की तरफ से सुनील कुमार और नासिर मुजफ्फर ने 3-3 विकेट चटकाए. वहीं, जम्मू कश्मीर ने खबर लिखने तक 199 रन बोर्ड पर लगा दिए और साथ ही 8 विकेट भी गंवा दिया है. कप्तान पारस डोगरा ने 65 रनों पर नाबाद खेल रहे हैं. अब्दुल समद ने 57 रनों की पारी खेली. रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से मुकेश चौधरी ने 4 विकेट और मुकेश कुमार-आकाश दीप ने 2-2 विकेट चटकाए.

क्या है ईरानी कप का इतिहास?

ईरानी कप को पहले ईरानी ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था. ये भारत के घरेलू क्रिकेट का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, जो रणजी ट्रॉफी चैंपियन और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच खेला जाता है. रणजी ट्रॉफी के 25 साल पूरे होने के बाद ईरानी कप का आयोजन हुआ था. पहली बार ये कप साल 1960 में खेला गया. साल 1960 में रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम बॉम्बे (मुंबई) और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच खेला गया था. इस मैच में बॉम्बे ने ईरानी कप को अपने नाम किया था. उसके बाद से लेकर अब तक पिछले साल की रणजी ट्रॉफी चैंपियन और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच ये कप खेला जाता है. पिछली बार जम्मू-कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था और अब टीम ईरानी कप खेल रही है.

ईरानी कप के शुरुआती तीन सीजन यानी 1960, 1962 और 1963 में ये कप घरेलू क्रिकेट का सीजन खत्म होने के दौरान खेला जाता था. ये एक तरह से सीजन खत्म होने का संकेत भी था. लेकिन फिर साल 1966 में बीसीसीआई ने नए घरेलू सीजन के आगाज के रूप में स्थापित किया. हालांकि, साल 2013 में रणजी ट्रॉफी के फाइनल के खत्म होने के तुरंत बाद ये कप हुआ था. उसके बाद 2013 से 2019 तक ईरानी कप वैसे ही चलता रहा. उसके बाद कोविड-19 की वजह से दो सीजन कप नहीं खेला गया.

बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष के नाम है ईरानी कप

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई थी. तब पहली बार जाल.आर ईरानी अध्यक्ष बने थे. पूर्व अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जाल आर. ईरानी ने 1928 से लेकर 1970 में मृत्यु होने से पहले तक भूमिका निभाई है. इसी वजह से जाल.आर ईरानी के नाम पर ईरानी कप रखा गया है. हालांकि, साल 1960 में पहली बार ईरानी कप खेला गया था, जिसे बॉम्बे ने रेस्ट ऑफ इंडिया को हराकर खिताब जीता था. उसके बाद से अब तक ये कप खेला जा रहा है.

किस टीम ने जीता है सबसे ज्यादा ईरानी कप?

ईरानी कप में 62 सीजन खेले जा चुके हैं, जिसमें रेस्ट ऑफ इंडिया ने 31 बार ट्रॉफी अपने नाम की है. इस दौरान 2 बार ट्रॉफी बांटी भी गई है. साल 1965 में रेस्ट ऑफ इंडिया और बॉम्बे के बीच और साल 1979 में रेस्ट ऑफ इंडिया और दिल्ली के बीच ट्रॉफी बांटी गई थी. इसके अलावा, बॉम्बे ने 15 बार खिताब अपने नाम किया है. टीम ने 1959/60, 1962/63, 1963/64, 1967/68, 1969/70, 1970/71, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1981/82, 1985/86, 1994/95, 1995/96, 1997/98 और 2024/25 में ईरानी कप जीता है. हालांकि, इस दौरान एक बार रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ ट्रॉफी शेयर हुई है.

ईरानी कप विनर्स लिस्ट