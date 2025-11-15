IPL Retention and Released: आईपीएल 2026 से पहले सभी 10 टीमों से 32 खिलाड़ी हो सकते हैं रिलीज, देखें लिस्ट

IPL Retention and Released: बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग की सभी 10 फ्रेंचाइजियों को आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की रिटेन और रिलीज लिस्ट के लिए 15 नवंबर आखिरी तारीख रखी है.

IPL Retention and Released

Add DNA as a Preferred Source

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग की सभी 10 फ्रेंचाइजियों को आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की रिटेन और रिलीज लिस्ट के लिए 15 नवंबर आखिरी तारीख रखी है. ऐसे में आज यानी 15 नवंबर शनिवार को सभी टीमें अपनी रिलीज और रिटेन लिस्ट का ऐलान करेंगी. आईपीएल 2026 से पहले सभी टीमों के कुल 32 प्लेयर्स रिलीज हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम है.

चेन्नई सुपर किंग्स

विजय शंकर 1.2 करोड़

डेवोन कॉन्वे 6.25 करोड़

राहुल त्रिपाठी 3.4 करोड़

दीपक हूडा 1.7 करोड़

जेमी ओवरटन 1.5 करोड़

गुर्जापनीत सिंह 2.2 करोड़

दिल्ली कैपिटल्स

टी नटराजन 10.75 करोड़

फाफ डुप्लेसिस 2 करोड़

जेक फ्रेजर मैकगर्क 9 करोड़

मोहित शर्मा 2.2 करोड़

दुशमंथा चमीरा 75 लाख

गुजरात टाइटंस

इशांत शर्मा 75 लाख

अरशद खान 1.3 करोड़

करीम जनात 75 लाख

कोलकाता नाइट राइडर्स

वेंकटेश अय्यर 23.75 करोड़

क्विंटन डिकॉक 3.6 करोड़

रमनदीप सिंह 4 करोड़

एनरिक नॉर्खिया 6.5 करोड़

मोईन अली 2 करोड़

लखनऊ सुपर जायंट्स

डेविड मिलर 7.50 करोड़

शार्दुल ठाकुर 2 करोड़ (एमआई ने ट्रेड कर लिया)

मयंक यादव 11 करोड़

मुंबई इंडियंस

दीपक चाहर 9.25 करोड़

रोबिन मिंज 65 लाख

कर्ण शर्मा 50 लाख

पंजाब किंग्स

ग्लेन मैक्सवेल 4.2 करोड़

राजस्थान रॉयल्स

वानिंदु हसरंगा 5.25 करोड़

महीश तीक्षणा 4.40 करोड़

तुषार देशपांडे 6.5 करोड़

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

लियाम लिविंग्सटोन 8.75 करोड़

रासिख सलाम 6 करोड़

सुयश शर्मा 2.6 करोड़

सनराइजर्स हैदराबाद

ईशान किशन 11.25 करोड़

मोहम्मद शमी 10 करोड़

सिमरजीत सिंह 1.5 करोड़

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.