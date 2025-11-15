IPL Retention and Released: आईपीएल 2026 से पहले सभी 10 टीमों से 32 खिलाड़ी हो सकते हैं रिलीज, देखें लिस्ट

क्रिकेट
IPL Retention and Released: बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग की सभी 10 फ्रेंचाइजियों को आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की रिटेन और रिलीज लिस्ट के लिए 15 नवंबर आखिरी तारीख रखी है.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग की सभी 10 फ्रेंचाइजियों को आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की रिटेन और रिलीज लिस्ट के लिए 15 नवंबर आखिरी तारीख रखी है. ऐसे में आज यानी 15 नवंबर शनिवार को सभी टीमें अपनी रिलीज और रिटेन लिस्ट का ऐलान करेंगी. आईपीएल 2026 से पहले सभी टीमों के कुल 32 प्लेयर्स रिलीज हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम है.
चेन्नई सुपर किंग्स
दिल्ली कैपिटल्स
गुजरात टाइटंस
कोलकाता नाइट राइडर्स
लखनऊ सुपर जायंट्स
मुंबई इंडियंस
पंजाब किंग्स
राजस्थान रॉयल्स
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
सनराइजर्स हैदराबाद
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.