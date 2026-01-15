FacebookTwitterYoutubeInstagram
'गिल दमदार वापसी करेंगे... ' IPL टीम GT के मालिक ने Shubman Gill के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर दिया बड़ा बयान

GT Owner on Shubman Gill: आईपीएल फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस के मालिक ने शुभमन गिल के टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम से बाहर होने पर चुप्पी तोड़ी है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 15, 2026, 09:13 PM IST

भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को बीसीसीआई ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं दी है, जिससे सभी काफी हैरान रह गए. क्योंकि उससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में गिल बतौर उपकप्तान खेल रहे थे. लेकिन बीच सीरीज में गिल चोट के चलते टीम से बाहर हो गए थे. इस बीच आईपीएल फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस के मालिक ने गिल के वर्ल्ड कप टीम से बाहर होने पर चुप्पी तोड़ी है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

गुजरात टाइटंस के जूनियर टाइटंस कार्यक्रम के तीसरे चरण के लांच के मौके पर वर्चुअल बातचीत में सीईओ कर्नल अरविंदर सिंह ने कहा, "ये छोटे झटके हैं, जो किसी भी खिलाड़ी के जीवन में आते हैं. उन्होंने अपना रुख पहले ही बहुत स्पष्ट कर दिया है. वो चयनकर्ताओं के फैसले का सम्मान करते हैं और उन्हें जानने के बाद मैं इतना ही कह सकता हूं कि वो और भी मजबूत होकर वापसी करेंगे. जैसा कि आपने हाल के दो मैच में देखा है. वो पहले से भी बेहतर होंगे."

अरविंदर सिंह ने कहा, "एक क्रिकेटर के रूप में उनकी काबिलियत पर किसी को कोई शक नहीं है. वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत खिलाड़ी हैं. व्यक्तिगत तौर पर मैं कह सकता हूं कि मानसिक मजबूती के मामले में वो बहुत मजबूत हैं, जहां तक उनकी प्रतिभा और कौशल की बात है, तो पूरी दुनिया जानती है कि शुभमन कितने प्रतिभाशाली हैं और उन्होंने हमारे लिए और देश के लिए क्या किया है."

साई सुदर्शन की चोट पर भी दिया बयान

अरविंदर सिंह ने साई सुदर्शन की चोट को लेकर कहा, "साई बिल्कुल फिट हो जाएंगे. ये कोई गंभीर चोट नहीं है. मेडिकल भाषा में इसे एब्रेशन कहते हैं. ये फ्रैक्चर नहीं है." साई सुदर्शन ने हाल में विजय हजारे ट्रॉफी मैचों में हिस्सा नहीं लिया था और 29 दिसंबर को बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट किया था.

