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16 साल बाद भारत लौटेंगे IPL फाउंडर ललित मोदी, ED के आरोपों पर कोर्ट से मिली राहत

IPL Founder Lalit Modi: इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व चैयरमैन ललित मोदी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को 16 साल बाद ED के आरोपों पर कोर्ट से राहत मिली है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 22, 2026, 05:00 PM IST

16 साल बाद भारत लौटेंगे IPL फाउंडर ललित मोदी, ED के आरोपों पर कोर्ट से मिली राहत

Lalit Modi (Photo X)

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इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व चैयरमैन ललित मोदी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को 16 साल बाद  ED के आरोपों पर कोर्ट से राहत मिली है. ट्रिब्यूनल कोर्ट ने साल 2009 के मामले पर ललित मोदी और बोर्ड पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है. भारत में लोकसभा चुनाव के कारण आईपीएल 2009 को साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दिया गया था. उसके बाद बीसीसीआई और बोर्ड के अधिकारियों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगा था, जिसमें ललित मोदी का नाम भी शामिल था. इस मामले से जुड़े कुछ मुद्दों पर कोर्ट ने फैसले लिए हैं, जिसके बाद ललित मोदी ने एक वीडियो शेयर करते हुए भारत वापसी की जानकारी दी है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

16 साल बाद भारत वापसी लौटेंगे ललित मोदी

IPL के संस्थापक और पहले चेयरमैन ललित मोदी ने कहा, "मैं कल आए फ़ैसले से बहुत खुश हूं. ये सच में एक बहुत अच्छा दिन रहा है. मैंने 16 साल तक लड़ाई लड़ी और मीडिया और बाकी सभी लोगों से जो कुछ भी कहा है, वो आख़िरकार सच साबित हुआ है. मुझे बहुत खुशी है कि ट्रिब्यूनल ने मेरे पक्ष में फ़ैसला सुनाया है. मुझे सिर्फ़ IPL की भलाई की चिंता थी और किसी चीज़ की नहीं. वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. अब वो अध्याय पीछे छूट चुका है. मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा और भारत लौटने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं. अक्टूबर में मेरी बेटी को बेटा होने वाला है और मैं भारत वापस आ जाऊंगा."

कोर्ट ने ललित मोदी को दी राहत

'स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी- एक्ट (SAFEMA) के तहत अपीलीय ट्रिब्यूनल ने 2009 के IPL साउथ अफ्रीका FEMA मामले में ED के ज़्यादातर निष्कर्षों और पेनल्टी को रद्द करके ललित मोदी और अन्य अपीलकर्ताओं को बड़ी राहत दी है. हालांकि, ललित कोर्ट के इस फैसले काफी खुश हैं और उन्होंने बताया है कि वो जल्द ही भारत वापसी करेंगे.

कहां खेला गया था आईपीएल 2009 सीजन?

इंडियन प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन यानी आईपीएल 2009 का आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ था. सीजन के दौरान भारत में लोकसभा चुनाव होने थे, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने आईपीएल को साउथ अफ्रीका शिफ्ट किया था. आईपीएल 2009 का फाइनल मुकाबला डेक्कन चार्जर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया था, जिसमें डेक्कन चार्जर्स ने आरसीबी को हराकर अपना पहला खिताब जीता था. 

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