IPL 2026 Auction: ऑक्शन से पहले 1,000 खिलाड़ियों का कटा टिकट, जानें लिस्ट में कितने भारतीय शामिल, एक सरप्राइज एंट्री ने सबको चौंकाया

IndiGo संकट पर PM मोदी की दो टूक, बोले- नियम जनता को परेशान करने वाले नहीं होने चाहिए

ऑक्शन से पहले 1,000 खिलाड़ियों का कटा टिकट, जानें लिस्ट में कितने भारतीय शामिल, एक सरप्राइज एंट्री ने सबको चौंकाया

यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ों में दर्द और सूजन है तो राहत के लिए ये 8 आयुर्वेदिक उपाय आजमा लें

मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा... इन 5 देशों में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन है सोशल मीडिया

रातभर बेड पर बदलते हैं करवट तो अपना लें ये आदतें, इन उपायों को आजमानें से भी आएगी चैन की नींद

भारत में हर 30 मिनट में एक परिवार करोड़पति बन जाता है, वेल्थ रिपोर्ट बता रही महिलाएं बन रहीं नया रिच क्लास

IPL 2026 मिनी ऑक्शन की फाइनल लिस्ट में 350 खिलाड़ियों को जगह मिली है. बेस प्राइस, टीमों के खाली स्लॉट और मजबूत पर्स वाली फ्रेंचाइजियों ने ऑक्शन को रोमांचक बना दिया है, जबकि एक बड़े खिलाड़ी की अचानक एंट्री चर्चा में है.

राजा राम

Updated : Dec 09, 2025, 11:40 AM IST

IPL  Auction

IPL 2026 के ऑक्शन से ठीक पहले बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट जारी करके माहौल और गर्म कर दिया है. ऑक्शन में जगह पाने की कोशिश करने वाले 1355 खिलाड़ियों में से 1,000 से ज्यादा का नाम कट गया, जबकि केवल 350 खिलाड़ियों को मौका मिला है. इनमें अनुभवी सितारों के साथ कई अनकैप्ड युवा भी शामिल हैं. लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा उस खिलाड़ी की एंट्री को लेकर है, जिसने अचानक वापसी करके फ्रेंचाइजियों को चौका दिया. IPL 2026 मिनी ऑक्शन की उलटी गिनती शुरू हो गई है और मंगलवार को जारी हुई फाइनल लिस्ट ने ऑक्शन की रोचकता को और बढ़ा दिया है. जारी लिस्ट के अनुसार 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाने उतरेंगे. 

कैमरून ग्रीन, रचिन रवींद्र जैसे बड़े नाम शामिल

इस बार ऑक्शन में सबसे ऊंची श्रेणी 2 करोड़ रुपये की है, जिसमें 40 खिलाड़ियों ने नाम भेजा है. इस लिस्ट में कैमरून ग्रीन, रचिन रवींद्र, डेविड मिलर और स्टीव स्मिथ जैसे बड़े नाम शामिल हैं. 1.5 करोड़ वाले स्लॉट में 9 खिलाड़ी और 1.25 करोड़ श्रेणी में सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं. वहीं 1 करोड़ रुपये वाले ब्रैकेट में 17 खिलाड़ी मौजूद हैं. 

कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सबसे मजबूत पर्स

सबसे बड़ा ग्रुप 30 लाख रुपये के बेस प्राइस का है, जिसमें 227 खिलाड़ी शामिल हैं. इसमें ज्यादातर युवा और अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल हैं. इनमें 224 भारतीय हैं, जो बताता है कि घरेलू खिलाड़ियों में IPL एक बड़ा अवसर बन चुका है. नीलामी के लिए टीमों के पास कुल 77 स्लॉट खाली हैं, जिनमें 31 विदेशी खिलाड़ियों के लिए तय हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स सबसे मजबूत पर्स के साथ मैदान में उतरेगी, जिसकी राशि 64.3 करोड़ रुपये है. इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स (43.4 करोड़) और सनराइजर्स हैदराबाद (25.5 करोड़) सबसे अधिक खर्च करने की क्षमता रखती हैं. 

यह भी पढ़ें: टी20 सीरीज से पहले ICC ने टीम इंडिया के खिलाफ लिया एक्शन, इस वजह से ठोका जुर्माना; जानिए पूरा मामला

क्विंटन डिकॉक की एंट्री

लेकिन इस ऑक्शन का सबसे बड़ा सरप्राइज है दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक की एंट्री. बताया जा रहा है कि, एक फ्रेंचाइजी के विशेष अनुरोध पर उनका नाम जोड़ा गया, क्योंकि खिलाड़ी ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास पर पुनर्विचार किया और भारत के खिलाफ शतक लगाकर शानदार फॉर्म दिखाई. डिकॉक ने इस बार अपना बेस प्राइस घटाकर 1 करोड़ रुपये रखा है, जिसने कई टीमों को रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

