ब्रेकिंग न्यूज़

ईरान में अब कोई लक्ष्य बाकी नहीं- ट्रंप, ईरान मिडिल ईस्ट पर कब्जा चाह रहा था-ट्रंप

परतापुर से सीमा के आखिरी गांव तक, एक सोलो ट्रैवलर की यात्रा

IPL 2026 Schedule: BCCI ने किया आईपीएल 2026 के शेड्यूल का ऐलान, जानें कब से शुरू होगी लीग

Patna High Court ने जारी किया मजदूर भर्ती का फाइनल रिजल्ट, इस लिंक से डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट

दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे सस्ता मिलता है LPG सिलेंडर, जानें यहां भारत से कितना कम है दाम

Top Oil Exporters: दुनिया के ये 5 देश तेल बेचकर भर रहे खजाना, जानें किस नंबर पर आता है US

IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में विराट कोहली से कितना पीछे हैं एमएस धोनी

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IPL 2026 Schedule: BCCI ने किया आईपीएल 2026 के शेड्यूल का ऐलान, जानें कब से शुरू होगी लीग

IPL 2026 Schedule:भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 11, 2026, 07:29 PM IST

IPL 2026 Schedule

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. आईपीएल 2026 का पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स बेंगलुरु के बीच 28 मार्च को खेला जाएगा. पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में चुनाव है, जिसके कारण बीसीसीआई ने सिर्फ 20 दिन के शेड्यूल का ऐलान किया है. दूसरे फेज के शेड्यूल का ऐलान होना बाकी है. आइए जानते हैं कि पहले फेज में कब, कहां और किस टीमों के बीच मुकाबले होंगे?

चुनाव के कारण पहले 20 दिन के शेड्यूल का ऐलान

आपको बता दें कि आईपीएल 2026 के दौरान पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य में चुनाव होने हैं, जिसके कारण बीसीसीआई ने पहले 20 दिनों का आईपीएल का शेड्यूल जारी किया है. पहले फेज में पहला मैच आरसीबी और एसआरएच के बीच खेला जाएगा, जो आरसीबी अपने घर पर खेलेगी. हालांकि बीसीसीआई जल्द ही दूसरे फेज का भी ऐलान कर सकती है. 

किन टीमों के बीच खेला जाएगा पहला मैच?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पिछले सीजन यानी आईपीएल 2025 का खिताब जीता था. ऐसे में डिफेंडिंग टीम आरसीबी आईपीएल 2026 का आगाज करेगी. आरसीबी और एसआरएच के बीच आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला खेला जाएगा. ये मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. 

आईपीएल 2026 का फर्स्ट फेज का शेड्यूल

RCB vs SRH, 28 मार्च, बेंगलुरु
MI vs KKR, 29 मार्च, मुंबई
RR vs CSK, 30 मार्च, गुवाहाटी
PBKS vs GT, 31 मार्च, मु्ल्लांपुर
LSG vs DC, 1 अप्रैल, लखनऊ
KKR vs SRH, 2 अप्रैल, कोलकाता
CSK vs PBKS,3अप्रैल, चेन्नई
DC vs MI, 4 अप्रैल, दिल्ली
GT vs RR 4, अप्रैल, अहमदाबाद
SRH vs LSG, 5 अप्रैल, हैदराबाद
RCB vs CSK, 5 अप्रैल, बेंगलुरु
KKR vs PBKS, 6 अप्रैल, कोलकाता
RR vs MI, 7 अप्रैल, गुवाहाटी
DC vs GT, 8 अप्रैल, दिल्ली
KKR vs LSG, 9 मार्च, कोलकाता
RR vs RCB, 10 अप्रैल, गुवाहाटी
PBKS vs SRH, 11 अप्रैल, मुल्लांपुर
CSK vs DC, 11 अप्रैल, चेन्नई
LSG vs GT, 12 अप्रैल, लखनऊ
MI vs RCB, 12 अप्रैल, मुंबई

