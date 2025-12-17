FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

गुजरात HC का वक्फ संपत्ति विवाद पर आदेश- कानूनी प्रोसेस से ऊपर कोई नहीं, वक्फ संपत्ति विवादों में कोर्ट शुल्क देना होगा | परमाणु ऊर्जा बिल को मिली लोकसभा की मंजूरी, विपक्ष ने किया वॉकआउट | कबड्डी खिलाड़ी हत्याकांड से जुड़ी खबर, दूसरा आरोपी एशदीप IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तार, आरोपी मस्कट भागने की फिराक में था, हत्या में मदद करने मॉस्को से आया था एशदीप

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IPL 2026: CSK में शामिल होने के बाद Sarfaraz Khan का बड़ा बयान, 3 साल बाद आईपीएल में होगी वापसी

सरफराज खान 3 साल से आईपीएल से दूर हैं. लेकिन आईपीएल 2026 नीलामी में उन्हें टीम मिल गई है. चेन्नई सुपर किंग्स ने सरफराज को खरीद लिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 17, 2025, 03:43 PM IST

IPL 2026: CSK में शामिल होने के बाद Sarfaraz Khan का बड़ा बयान, 3 साल बाद आईपीएल में होगी वापसी

sarfaraz khan

आईपीएल 2026 के लिए 16 दिसंबर को ऑक्शन का आयोजन हुआ था, जहां कई खिलाड़ियों पर करोड़ों की बोली लगी है. वहीं ऐसे भी कई प्लेयर्स हैं, जिनकी आईपीएल में वापसी कई सालों बाद हुई है. उसमें से एक सरफराज खान भी हैं, जो करीब 3 साल से आईपीएल से दूर हैं. लेकिन आईपीएल 2026 नीलामी में उन्हें टीम मिल गई है. चेन्नई सुपर किंग्स ने सरफराज को खरीद लिया है. ऐसे में अब सरफराज ने सीएसके का शुक्रिया अदा किया है और एक बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.  

सरफराज खान ने मंगलवार को नीलामी से कुछ घंटे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच में 22 गेंद में 73 रन बनाए थे. लेकिन आईपीएल 2026 ऑक्शन में उनपर पहले राउंड में किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई. हालांकि जब वो दूसरे राउंड में आए, तो सीएसके ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया है. सरफराज को सीएसके ने उनके बेस प्राइज 75 लाख रुपये में खरीदा है. 

सरफराज ने दिया बयान

मुंबई के बल्लेबाज सरफराज ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा, "मुझे नई जिंदगी देने के लिए सीएसके का बहुत-बहुत धन्यवाद. मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि सीएसके 2026 का खिताब जीते." मध्यक्रम के इस आक्रामक बल्लेबाज ने पिछली बार 2023 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल मैच खेला था.

इसके बाद के दो सत्र में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला. यहां तक ​​कि उनका इंटरनेशनल करियर भी अभी मुश्किल में है. क्योंकि घरेलू क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उन्हें किसी भी प्रारूप में भारतीय टीम में जगह नहीं मिली. वो अतीत में आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी खेल चुके हैं.

सरफराज ने 2015 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए आईपीएल में पदार्पण किया था. ये दाएं हाथ का बल्लेबाज इस साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार फॉर्म में रहा है, जिसमें उन्होंने 82.25 की औसत और 204.34 के स्ट्राइक रेट से 329 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक भी शामिल है. सरफराज ने भारत के लिए छह टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 37.10 की औसत और 74.94 के स्ट्राइक रेट से 371 रन बनाए हैं जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 150 है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

