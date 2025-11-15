IPL 2026 Retain and Release List: GT-RR से लेकर PBKS-LSG तक, यहां देखें टीमों रिटेन-रिलीज लिस्ट

IPL 2026 Retain and Release List: BCCI ने सभी 10 टीमों को आईपीएल 2026 के लिए रिटेन और रिलीज लिस्ट जारी करने के लिए 15 नवंबर आखिरी तारीख दी थी. सभी टीमों ने 15 नवंबर को शाम 5 बजे से अपनी रिटेन और रिलीज लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग की सभी 10 फ्रेंचाइजियों को आईपीएल 2026 के लिए रिटेन और रिलीज लिस्ट जारी करने के लिए 15 नवंबर आखिरी तारीख दी थी. सभी टीमों ने 15 नवंबर को शाम 5 बजे से अपनी रिटेन और रिलीज लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया. आप यहां पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस की रिटेन और रिलीज देख सकते हैं.

दिल्ली कैपिटल्स की रिटेन और रिलीज लिस्ट

डीसी की रिटेन लिस्ट- अक्षर पटेल, केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, करुण नायर, समीर रिज़वी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, अजय मंडल, कुलदीप यादव, मिशेल स्टार्क, टी. नटराजन, मुकेश कुमार और दुष्मंथा चमीरा.

डीसी रिलीज लिस्ट- जेक फ्रेजर-मैकगर्क, दर्शन नालकंडे, मोहित शर्मा, मनवंत कुमार

गुजराज टाइटंस की रिटेन और रिलीज लिस्ट

जीटी की रिटेन लिस्ट- शुभमन गिल (₹16.50 करोड़), साई सुदर्शन (₹8.50 करोड़), जोस बटलर (₹15.75 करोड़), शाहरुख खान (₹4 करोड़), राशिद खान (₹18 करोड़), राहुल तेवतिया (₹4 करोड़), वाशिंगटन सुंदर (₹3.20 करोड़), ग्लेन फिलिप्स (₹2 करोड़), निशांत सिंधु (₹30 लाख), साई किशोर (₹2 करोड़), जयंत यादव (₹75 लाख), कगिसो रबाडा (₹10.75 करोड़), मोहम्मद सिराज (₹12.25 करोड़), प्रसिद्ध कृष्णा (₹9.50 करोड़), इशांत शर्मा (₹75 लाख), मानव सुथार (₹30 लाख), अरशद खान (₹1.30 करोड़), गुरनूर बराड़ (₹1.30 करोड़), कुमार कुशाग्र (₹65 लाख) और अनुज रावत (₹30 लाख).

जीटी रिलीज लिस्ट- दासुन शनाका, महिपाल लोमरोर, करीम जनत, कुलवंत खेजरोलिया, गेराल्ड कोएत्ज़ी

राजस्थान रॉयल्स की रिटेन और रिलीज लिस्ट

आरआर रिटेन लिस्ट-

आरआर रिलीज लिस्ट- महेश थीक्षाना, फजलहक फारूकी, वानिंदु हसरंगा, क्रुणाल राठौड़, अशोक शर्मा, कुमार कार्तिकेय और आकाश मधवाल. इन खिलाड़ियों संजू सैमसन (सीएसके में ट्रेड), नितीश राणा (डीसी में ट्रेड) ट्रेड किया है.

लखनऊ सुपर जायंट्स की रिटेन और रिलीज लिस्ट

एलएसजी की रिटेन लिस्ट-

एलएसजी की रिलीज लिस्ट-

पंजाब किंग्स की रिटेन और रिलीज लिस्ट

पीबीकेएस की रिटेन लिस्ट-

पीबीकेएस की रिलीज लिस्ट- जोश इंगलिस, आरोन हार्डी, ग्लेन मैक्सवेल, कुलदीप सेन और प्रवीण दुबे.

