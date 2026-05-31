IPL 2026 Prize Money: चैंपियन टीम RCB पर हुई पैसों की बारिश, जानें रनर-अप समेत अन्य टीमों को कितना मिला इनाम

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IPL 2026 Prize Money: आईपीएल 2026 की चैंपियन टीम मिल गई है. फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरा खिताब अपने नाम कर लिया है. खिताब जीतने के बाद आरसीबी पर पैसों की बारिश हुई है.
आईपीएल 2026 की चैंपियन टीम मिल गई है. फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरा खिताब अपने नाम कर लिया है. फाइनल में जीटी ने आरसीबी को 156 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे टीम ने आसानी से चेज कर दिया और 6 विकेट से जीत हासिल की है. वहीं आईपीएल 2026 का खिताब जीतने के बाद आरसीबी पर पैसों की बारिश हुई है. इतना ही नहीं, आरसीबी के अलावा रनर-अप समेत अन्य टीमों को भी तगड़ा इनाम मिला है. आइए जानते हैं कि बीसीसीआई ने आईपीएल चैंपियन टीम के लिए कितनी प्राइज मनी रखी है.
आईपीएल 2026 की कितनी है प्राइज मनी?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के लिए कुल 46.5 करोड़ रुपये प्राइज मनी रखी गई है. चैंपियन टीम आरसीबी पर हुई पैसों की बारिश हुई है, क्योंकि चैंपियन टीम को 20 करोड़ रुपये मिले हैं. इसके अलावा रनर-अपर टीम गुजरात टाइटंस का बंपर फायदा हुआ है. क्योंकि फाइनल खेलने के लिए उन्हें 13 करोड़ रुपये इनाम मिला है.
हैदराबाद और राजस्थान का भी हुआ फायदा
विनर और रनर-अप टीम के अलावा प्लेऑफ में जगह बनाने वाली टीमों को भी इनाम मिला है. अंक तालिका में तीसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद और चौथे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स ने खत्म किया था. हैदराबाद एमिनिटेर मुकाबले से बाहर हुई थी, जबकि राजस्थान क्वालिफायर 2 से बाहर हुई थी. ऐसे में राजस्थान ने क्वालिफायर 2 खेला था, तो टीम को 7 करोड़ रुपये मिलें हैं. वहीं हैदराबाद को 6 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
आईपीएल में कब कितनी थी प्राइज मनी?
आईपीएल को 19 साल पूरे हो गए हैं. इंडियन प्रीमियर लीग की इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी. बीसीसीआई ने पहले दो सीजन 4.80 करोड़ प्राइज मनी रखी थी.फिर 2010 से 2013 तक 10-10 करोड़ रुपये मनी रखी गई. उसके बाद 2014 और 2015 में 15 करोड़ रुपये प्राइज मनी रख दी गई. वहीं साल 2016 से अब तक बीसीसीआई विजेती टीम को 20 करोड़ रुपये दे रही है. हालांकि, बीसीसीआई ने कोविड के चलते 2020 आईपीएल सीजन में 10 करोड़ प्राइज मनी कर दी थी.
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