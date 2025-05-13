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IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स के बाद RCB का भी बदला मालिकाना हक, जानें किसने ₹16,706 करोड़ में खरीदा

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IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स के बाद RCB का भी बदला मालिकाना हक, जानें किसने ₹16,706 करोड़ में खरीदा

Cricbuzz की रिपोर्ट के अनुसार, RCB की यह डील यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (USL) के साथ हुई है. इस कंपनी को Diageo India के नाम से भी जाना जाता है. USL 100% मालिकाना हक आरसीबी को खरीदने वाली चार कंपनियों को सौंपेगी.

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रईश खान

Updated : Mar 25, 2026, 12:22 AM IST

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स के बाद RCB का भी बदला मालिकाना हक, जानें किसने ₹16,706 करोड़ में खरीदा

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IPL फैंस के लिए मंगलवार यानी 24 मार्च का दिन काफी रोमांचक भरा रहा. एक ही दिन में दो आईपीएल की दिग्गज टीमों का मालिकाना हक बदल गया. मौजूदा डिफेंडिंग चैंम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) 1.78 बिलियन डॉलर (लगभग 16,706 करोड़ रुपये) में बिक गई है. उसे अब चार कंपनियों- आदित्य बिड़ला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन ने मिलकर खरीद लिया है.

इससे पहले अमेरिका के बिजनेसमैन काल सोमानी ने राजस्थान रॉयल्स को 1.63 बिलियन डॉलर (लगभग 15,286 करोड़ रुपये) में खरीदा था. यानी IPL 2026 में दोनों टीमें नए मालिकों के साथ मैदान में उतरेंगी. Cricbuzz की रिपोर्ट के अनुसार, RCB की यह डील यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (USL) के साथ हुई है. इस कंपनी को Diageo India के नाम से भी जाना जाता है. USL 100% मालिकाना हक इन कंपनियों को सौंपेगी.

टीम का चेयरमैन कौन होगा?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आदित्य बिड़ला ग्रुप के आर्यमान विक्रम बिड़ला आरसीबी के चेयरमैन होंगे, जबकि टाइम्स ग्रुप के सत्यवान गजवानी को वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा. इसके अलावा कंसोर्टियम में ब्लैकस्टोन के विराल पटेल और बोल्ट वेंचर्स के David Blitzer शामिल होंगे.

यह भी पढ़ें- Kal Somani Net Worth: गांव में रहने वाला लड़का जो कभी TV देखने के लिए तरसता था, जानें कैसे बना बिजनेस की दुनिया का 'धुरंधर'

लीग में इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बढ़ाने वाले मुख्य कारण हैं 2022 में सबसे हालिया नीलामी में ब्रॉडकास्ट राइट्स की कीमत दोगुनी होकर $6 बिलियन से ज़्यादा हो गई. फ्रैंचाइज़ी रेवेन्यू में बढ़ोतरी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI का पूल्ड रेवेन्यू-शेयरिंग मॉडल है. जिससे टीम का रेवेन्यू बढ़ता है. RCB ने 17 साल बाद 2025 में पहला IPL खिताब जीता था. जिसमें सबसे अहम भूमिका विराट कोहली की रही थी.

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