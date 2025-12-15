FacebookTwitterYoutubeInstagram
IPL 2026 मिनी ऑक्शन में इस रूल के आ जाने से विदेशी खिलाड़ियों को घाटा! 18 करोड़ से ज्यादा नहीं ले पाएगा कोई प्लेयर

आईपीएल 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. कल यानी कि 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगी. इसके लिए कुल 359 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, इसी के साथ एक नया रूल भी इस ऑक्शन में एड किया गया है आइए जानते हैं.

सुमित तिवारी

Updated : Dec 15, 2025, 03:14 PM IST

आईपीएल दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जानी वाली क्रिकेट लीग है और यहां खेलकर कई स्टार प्लेयर्स ने खूब पैसा कमाया है और इंटरनेशनल स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है. आईपीएल 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. कल यानी कि 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगी. इसके लिए कुल 359 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें सभी 10 टीमें कुल 77 प्लेयर खरीद सकते हैं. इसमें कुल 31 विदेशी प्लेयर्स शामिल होंगे.

विदेशी खिलाड़ी को नहीं मिलेगे 18 करोड़ से ज्यादा

अब आईपीएल का एक ऐसा नियम है, जिसके तहत कोई भी विदेशी खिलाड़ी कितना भी महंगा बिक जाए, लेकिन उसे ऑक्शन के बाद 18 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं मिल पाएंगे. बता दें कि इस बार आईपीएल के ऑक्शन में एक रूल की वजह से विदेशी प्लेयरों को घाटा लग सकता है. IPL के नियम के मुताबिक ऑक्शन में किसी विदेशी खिलाड़ी की अधिकतम कीमत, हाईएस्ट रिटेंशन स्लैब और पिछले मेगा ऑक्शन में सबसे ज्यादा रुपए पर खरीदे गए खिलाड़ी की कीमत में से, जो भी कम होगी. वह पैसा विदेशी खिलाड़ी को मिलेगा. चाहें उस पर बोली कितनी भी लग जाए.

18 से ज्यादी बोली लगी तो क्या होगा.

इस बार हाईएस्ट रिटेंशन स्लैब 18 करोड़ रुपए था और पिछले मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे. उन्हें 27 करोड़ रुपए मिले थे. ऐसे में दोनों में से सबसे कम हाईएस्ट रिटेंशन स्लैब के 18 करोड़ रुपए होते हैं. इसी वजह से आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन किसी भी विदेशी खिलाड़ी पर कितनी ही बोली लग जाए. उसे मिलेंगे 18 करोड़ ही. लेकिन टीमों के पर्स से वह पैसे कट जाएंगे. इसे इस तरह से समझे आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में कोई टीम अगर किसी विदेशी प्लेयर को 20 करोड़ रुपए में खरीद लेती है, तो उस खिलाड़ी को ज्यादा से ज्यादा 18 करोड़ रुपए ही मिल पाएंगे और BCCI द्वारा बची हुई दो करोड़ राशि का उपयोग खिलाड़ियों के कल्याण के लिए किया जाएगा.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर

