KKR vs LSG Pitch Report: ईडन गार्डन में बल्लेबाजों का बजेगा डंका या गेंदबाजों का दिखेगा कमाल? मैच से पहले जान लें पिच रिपोर्ट

KKR vs LSG Pitch Report: IPL 2026 का 15वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच कोलकाता में खेला जाएगा. मैच से पहले आइए जानते हैं कि इस मुकाबले में पिच रिपोर्ट कैसी रहने वाली है.

KKR vs LSG Pitch Report: IPL 2026 का 15वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच ईडन गार्डन में खेला जाएगा. इस सीजन की शुरुआत में कोलकाता की टीम अभी तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली यह टीम अपनी पहली जीत की तलाश में है. टीम ने अब तक दो मैच खेले हैं, जिनमें से एक में हार मिली, जबकि दूसरा मैच बारिश की कारण से रद्द हो गया. वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की टीम अपने पिछले दो मुकाबलों में से एक मैच जीतकर पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रही है. केकेआर के लिए लखनऊ के खिलाफ जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस समय टीम का बॉलिंग डिपार्टमेंट सबसे कमजोर कड़ी है. लेकिन इस मैच में पिच और टॉस की अहम भूमिका देखने को मिल सकती है. ऐसे में मैच से पहले जानते हैं कि ईडन गार्डन की पिच पर गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलेगी या बल्लेबाजों को फायदा होगा.

Eden Garden पिच रिपोर्ट

ईडन गार्डन की पिच की बात करे तो यह बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है. यानी यहां रनों का बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है. हालांकि, बीच के ओवरों में पिच का मिजाज बदल सकता है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिलने लगेगी. मैच शाम के वक्त है ऐसे में ओस (Dew) का असर नजर आ सकता है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले बॉलिंग चुनना पसंद करेगी. स्टेडियम की स्क्वेयर बाउंड्री छोटी है जिससे यहां रन तेजी से बनते हैं.

KKR vs LSG हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

अपना पिछला मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ जीतकर लखनऊ की टीम काफी मजबूत नजर आ रही है. ऐसे में कोलकाता के लिए यह मैच में जीत दर्ज करना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है. अगर हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल छह मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से लखनऊ ने चार मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता को सिर्फ दो मुकाबलों में जीत मिली है.

कैसा रहेगा कोलकाता का मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, गंगा के पश्चिमी बंगाल से लेकर मन्नार की खाड़ी तक फैले एक निम्न दबाव क्षेत्र की वजह से पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बुधवार देर रात और गुरुवार की सुबह के आसपास बारिश होने का पूर्वानुमान है. हालांकि, मैच शाम 7:30 बजे देर से शुरू होने के कारण इस पर ज्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है.

दोनों की टीमों का फुल स्क्वाड

KKR: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, कैमरून ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रवींद्र, ब्लेसिंग मुजाराबानी, सौरभ दुबे और नवदीप सैनी.

LLS: एलएसजी: ऋषभ पंत (कप्तान), मिशेल मार्श, एडेन मार्करम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, शाहबाज़ अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, आयुष बदोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम. सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नॉर्टजे, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसिन खान.

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