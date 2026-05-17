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IPL 2026: 'मैं खोखला इंसान बना गया था...' KKR के विस्फोटक ओपनर का बड़ा बयान, जानिए क्यों कहा ऐसा?

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IPL 2026: 'मैं खोखला इंसान बना गया था...' KKR के विस्फोटक ओपनर का बड़ा बयान, जानिए क्यों कहा ऐसा?

Finn Allen Statement: गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में 93 रनों की तूफानी पारी खेलने के बाद फिन एलन ने एक बड़ा बयान दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : May 17, 2026, 04:16 PM IST

IPL 2026: 'मैं खोखला इंसान बना गया था...' KKR के विस्फोटक ओपनर का बड़ा बयान, जानिए क्यों कहा ऐसा?

Finn Allen Statement

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आईपीएल 2026 में बीती रात यानी 16 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच ईडन गार्डन्स में मुकाबला खेला गया था, जिसे केकेआर ने 29 रनों से अपने नाम कर लिया था. केकेआर ने पहले खेलते हुए 247 रन बना दिए थे, जिसके जवाब में जीटी की टीम 218 रन ही बना सकी. इस मैच में फिन एलन ने सिर्फ 35 गेंदों में 93 रनों की विस्फोटक पारी खेली. एलन के लिए सीजन की शुरुआत भले ही निराशजनक गई थी, जिसकी वजह से कुछ मैच भी मिस कर चुके हैं. लेकिन फिर वापसी की और शतक भी लगाया है और जीटी के खिलाफ 7 रन से उनका शतक चूत गया. तूफानी पारी खेलने के बाद फिन एलन ने एक बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

मैं खुद को खोखला बना रहा था- फिन एलन

फिन एलन ने मैच के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "टूर्नामेंट की शुरुआत में मैं खुद पर अच्छा प्रदर्शन करने का बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा था. उस दौरान मैं शायद थोड़ा खोखला इंसान बन गया था और ये सब मेरी अपनी गलती थी. मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है. मुझे बल्लेबाजी करना बहुत पसंद है और तब मैं इसका उतना आनंद नहीं ले पा रहा था, जितना मुझे लेना चाहिए था. क्योंकि मैं खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा था."

उन्होंने आगे कहा, "कुछ मैचों में नहीं खेलने से मुझे वाकई बहुत फायदा हुआ है. इस दौरान मुझे काफी कुछ सीखने को मिला. अगर मैं तनावमुक्त हूं और अपने खेल का पूरा आनंद ले रहा हूं तो मैं गेंद पर अधिक ध्यान देता हूं और बेहतर स्थिति में होता हूं."

रघुवंशी की बैटिंग पर एलन ने क्या कहा?

एलन ने अंगकृष रघुवंशी को लेकर कहा, "स्टारबॉय, वो शानदार खिलाड़ी है. मुझे लगता है कि वो अपने खेल को और बेहतर बना रहा है. वो कुछ बेहतरीन शॉट खेल सकता है. वो अपने कौशल का अच्छा नमूना पेश कर रहा है. एक युवा खिलाड़ी इतनी निरंतरता दिखा रहा है और ये भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है."

एलन ने टीम की प्लेऑफ में क्वालिफाई करनी की उम्मीद को लेकर कहा, "मुझे लगता है कि एक टीम के रूप में हमने इस पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे अच्छा काम किया है, वो है संयम बनाए रखना. सहयोगी स्टाफ के सदस्य और कप्तान अजिंक्य रहाणे को भी श्रेय जाता है."

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