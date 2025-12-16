FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IPL 2026 Date: नीलामी से पहले सामने आई आईपीएल 2026 की तारीख, जानें कब से खेला जाएगी लीग

IPL 2026 Date Announced: आईपीएल 2026 नीलामी 16 दिसंबर को अबु धाबी में आयोजित हो रही है, जो भारतीय समयानुसार दोपहर 2.30 बजे से ऑक्शन शुरू होगा.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 16, 2025, 01:36 PM IST

आईपीएल 2026 नीलामी 16 दिसंबर को अबु धाबी में आयोजित हो रही है, जो भारतीय समयानुसार दोपहर 2.30 बजे से ऑक्शन शुरू होगा. लेकिन ऑक्शन से पहले ही आईपीएल 2026 की तारीख सामने आ गई है. लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल के बीच टकरार होगा, जिसकी वजह से विदेशी खिलाड़ी एक ही लीग खेल पाएंगे. जाहिर सी बात है कि अब प्लेयर्स को पता है कि किस लीग में ज्यादा पैसा है. आइए जानते हैं कि कब से लीग खेली जाएगी. 

कब से खेला जाएगा आईपीएल 2026?

इंडियन प्रीमियर लीग का अगला सत्र 26 मार्च से 31 मई की विंडो (टूर्नामेंट के लिए निर्धारित समय) के बीच होगा. लेकिन ये देखना होगा है कि क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) अपने घरेलू मैदान बेंगलुरु में टूर्नामेंट के पहले मैच की मेजबानी कर पाएगा या नहीं. नियमों के अनुसार एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को टूर्नामेंट के पहले मैच की मेजबानी का मौका मिलना चाहिए. क्योंकि घरेलू टीम आरसीबी ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता था.

हालांकि इस आयोजन स्थल को कर्नाटक राज्य सरकार ने शर्तिया स्वीकृति दी है. लेकिन इस साल जून में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ में 11 प्रशंसकों की मौत के बाद इसे जरूरी सुरक्षा मानकों को भी पूरा करना होगा. आईपीएल 2026 के लिए छोटी नीलामी आज अबुधाबी में होगी जिसमें तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम सबसे अधिक धनराशि के साथ उतरेगी.

नीलामी में किस टीम के पास होगा कितना पर्स?

केकेआर- 64.3 करोड़
सीएसके- 43.4 करोड़
एसआरएच- 24.5 करोड़
एलएसजी- 22.95 करोड़
डीसी- 21.8 करोड़
पीबीकेएस- 11.5 करोड़
आरआर- 16.05 करोड़
आरसीबी- 16.4 करोड़
जीटी- 12.9 करोड़
एमआई- 2.75 करोड़

