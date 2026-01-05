FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
UP Police Constable Vacancy 2025: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बढ़ी अधिकतम आयु सीमा, जानें अब किस उम्र वाले भर सकेंगे फॉर्म

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बढ़ी अधिकतम आयु सीमा, जानें अब किस उम्र वाले भर सकेंगे फॉर्म

अब यही जिंदगी है… दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने पर उमर खालिद की पहली प्रतिक्रिया

अब यही जिंदगी है… दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने पर उमर खालिद की पहली प्रतिक्रिया

बांग्लादेश में IPL प्रसारण पर रोक: क्या BCCI को होगा बड़ा नुकसान?

बांग्लादेश में IPL प्रसारण पर रोक: क्या BCCI को होगा बड़ा नुकसान?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Star Kids Debut In 2026: अमिताभ बच्चन के नाती से गोविंदा-आमिर के बेटे तक, इस साल बॉलीवुड में एंट्री ले रहें ये सितारे

Star Kids Debut In 2026: अमिताभ बच्चन के नाती से गोविंदा-आमिर के बेटे तक, इस साल बॉलीवुड में एंट्री ले रहें ये सितारे

प. बंगाल की CM ममता बनर्जी के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें किस स्कूल-कॉलेज से हुई है पढ़ाई-लिखाई

प. बंगाल की CM ममता बनर्जी के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें किस स्कूल-कॉलेज से हुई है पढ़ाई-लिखाई

Republic Day 2026 Parade: 26 जनवरी की परेड के लिए कैसे मिलेगा ऑनलाइन टिकट? घर बैठे जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और कीमत

गणतंत्र दिवस की परेड के लिए कैसे मिलेगा ऑनलाइन टिकट? घर बैठे जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और कीमत

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

बांग्लादेश में IPL प्रसारण पर रोक: क्या BCCI को होगा बड़ा नुकसान?

मुस्तफिजुर रहमान विवाद के बाद बांग्लादेश ने आईपीएल प्रसारण पर रोक लगा दिया है. ऐसे में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस फैसले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI को आर्थिक झटका लगेगा या असर सिर्फ प्रतीकात्मक रहेगा.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 05, 2026, 03:38 PM IST

बांग्लादेश में IPL प्रसारण पर रोक: क्या BCCI को होगा बड़ा नुकसान?

आईपीएल 2026 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईपीएल अब सिर्फ भारत तक सीमित टूर्नामेंट नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में देखी जाने वाली क्रिकेट लीग बन चुका है. इसी बीच पड़ोसी देश बांग्लादेश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगाने का फैसला किया है. इस कदम के पीछे तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान से जुड़ा विवाद बताया जा रहा है. ऐसे में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस फैसले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI को आर्थिक झटका लगेगा या असर सिर्फ प्रतीकात्मक रहेगा. 

आईपीएल प्रसारण रोकने का आदेश जारी

दरअसल, बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद वहां नाराजगी खुलकर सामने आई है. बांग्लादेश में इसे केवल एक खिलाड़ी से जुड़ा मामला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे देश के क्रिकेट सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है. इसी नाराजगी के बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने देश में आईपीएल मैचों के प्रसारण पर रोक लगाने का फैसला लिया है. इस विवाद के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से यह भी मांग की कि भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के कुछ मुकाबले श्रीलंका में कराए जाएं. हालांकि इस मांग को ज्यादा समर्थन नहीं मिला. इसके बाद बांग्लादेश बोर्ड ने सीधे तौर पर आईपीएल प्रसारण रोकने का आदेश जारी कर दिया, जिससे क्रिकेट फैंस हैरान रह गए. 

भारतीय बाजार की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस फैसले से BCCI को कितना नुकसान होगा. इसके लिए आईपीएल की कमाई के ढांचे को समझना जरूरी है. आईपीएल की कुल कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा भारत से आता है. टीवी और डिजिटल मीडिया अधिकार, टाइटल स्पॉन्सर, टीम स्पॉन्सर और विज्ञापन से होने वाली आय में भारतीय बाजार की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है. आईपीएल के 2023 से 2027 तक के मीडिया राइट्स करीब 6.2 बिलियन डॉलर यानी लगभग 48 हजार करोड़ रुपये में बिके हैं. इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आने वाली कमाई बहुत कम है. 

यह भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, भारत आने से किया इनकार, समझिए पूरा मामला

BCCI को बड़ा आर्थिक नुकसान होने की संभावना नहीं

बांग्लादेश में आईपीएल की लोकप्रियता जरूर है और वहां के चैनलों ने प्रसारण अधिकार भी खरीदे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से यह बाजार BCCI के लिए निर्णायक नहीं है. अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश जैसे देशों से होने वाली कमाई कुल आईपीएल रेवेन्यू का सिर्फ 2 से 3 प्रतिशत ही होती है. यही वजह है कि बांग्लादेश में प्रसारण बंद होने से BCCI को बड़ा आर्थिक नुकसान होने की संभावना नहीं है. बोर्ड की असली ताकत भारत की विशाल दर्शक संख्या और मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, जहां आईपीएल की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Star Kids Debut In 2026: अमिताभ बच्चन के नाती से गोविंदा-आमिर के बेटे तक, इस साल बॉलीवुड में एंट्री ले रहें ये सितारे
Star Kids Debut In 2026: अमिताभ बच्चन के नाती से गोविंदा-आमिर के बेटे तक, इस साल बॉलीवुड में एंट्री ले रहें ये सितारे
प. बंगाल की CM ममता बनर्जी के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें किस स्कूल-कॉलेज से हुई है पढ़ाई-लिखाई
प. बंगाल की CM ममता बनर्जी के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें किस स्कूल-कॉलेज से हुई है पढ़ाई-लिखाई
Republic Day 2026 Parade: 26 जनवरी की परेड के लिए कैसे मिलेगा ऑनलाइन टिकट? घर बैठे जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और कीमत
गणतंत्र दिवस की परेड के लिए कैसे मिलेगा ऑनलाइन टिकट? घर बैठे जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और कीमत
Eye Symptoms: वो 7 बीमारियां, जिनके लक्षण आखों में दिखते हैं! भूलकर भी न करें नजरअंदा
Eye Symptoms: वो 7 बीमारियां, जिनके लक्षण आखों में दिखते हैं! भूलकर भी न करें नजरअंदा
हे भगवान! इस हिंदी फिल्म में हैं पूरे 72 गाने! क्या आपने कभी देखा है ऐसा सिनेमा
हे भगवान! इस हिंदी फिल्म में हैं पूरे 72 गाने! क्या आपने कभी देखा है ऐसा सिनेमा
MORE
Advertisement
धर्म
Black Thread knotting Rule: लड़कियों को किस पैर में काला धागा बांधना चाहिए और किसके लिए कौन सा दिन होता है शुभ?
लड़कियों को किस पैर में काला धागा बांधना चाहिए और किसके लिए कौन सा दिन होता है शुभ?
Numerology: किस उम्र में बजेगी आपकी शादी की शहनाई? Birth Date में छुपा है इसका जवाब 
Numerology: किस उम्र में बजेगी आपकी शादी की शहनाई? Birth Date में छुपा है इसका जवाब
Numeology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं को 30 साल की उम्र से पहले शादी कभी नहीं करनी चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन बन जाएगा नरक
Numeology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं को 30 साल की उम्र से पहले शादी कभी नहीं करनी चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन बन जाएगा नरक
Basant Panchami: बसंत पंचमी पर क्यों नहीं होंगे विवाह-गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ काम? सरस्वती पूजा के दिन क्यों लगी ये रोक?  
इस बार बसंत पंचमी पर क्यों नहीं होंगे विवाह-गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ काम? सरस्वती पूजा के दिन क्यों लगी ये रोक?
Surya Dev Horses: सूर्य देव के रथ में सिर्फ़ 7 घोड़े क्यों होते हैं? कौन है उनका सारथी और क्या हैं उन सातों के नाम?
सूर्य देव के रथ में सिर्फ़ 7 घोड़े क्यों होते हैं? कौन है उनका सारथी और क्या हैं उन सातों के नाम?
MORE
Advertisement