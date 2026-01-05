बांग्लादेश में IPL प्रसारण पर रोक: क्या BCCI को होगा बड़ा नुकसान?

मुस्तफिजुर रहमान विवाद के बाद बांग्लादेश ने आईपीएल प्रसारण पर रोक लगा दिया है. ऐसे में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस फैसले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI को आर्थिक झटका लगेगा या असर सिर्फ प्रतीकात्मक रहेगा.

आईपीएल अब सिर्फ भारत तक सीमित टूर्नामेंट नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में देखी जाने वाली क्रिकेट लीग बन चुका है. इसी बीच पड़ोसी देश बांग्लादेश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगाने का फैसला किया है. इस कदम के पीछे तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान से जुड़ा विवाद बताया जा रहा है. ऐसे में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस फैसले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI को आर्थिक झटका लगेगा या असर सिर्फ प्रतीकात्मक रहेगा.

आईपीएल प्रसारण रोकने का आदेश जारी

दरअसल, बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद वहां नाराजगी खुलकर सामने आई है. बांग्लादेश में इसे केवल एक खिलाड़ी से जुड़ा मामला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे देश के क्रिकेट सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है. इसी नाराजगी के बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने देश में आईपीएल मैचों के प्रसारण पर रोक लगाने का फैसला लिया है. इस विवाद के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से यह भी मांग की कि भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के कुछ मुकाबले श्रीलंका में कराए जाएं. हालांकि इस मांग को ज्यादा समर्थन नहीं मिला. इसके बाद बांग्लादेश बोर्ड ने सीधे तौर पर आईपीएल प्रसारण रोकने का आदेश जारी कर दिया, जिससे क्रिकेट फैंस हैरान रह गए.

भारतीय बाजार की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस फैसले से BCCI को कितना नुकसान होगा. इसके लिए आईपीएल की कमाई के ढांचे को समझना जरूरी है. आईपीएल की कुल कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा भारत से आता है. टीवी और डिजिटल मीडिया अधिकार, टाइटल स्पॉन्सर, टीम स्पॉन्सर और विज्ञापन से होने वाली आय में भारतीय बाजार की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है. आईपीएल के 2023 से 2027 तक के मीडिया राइट्स करीब 6.2 बिलियन डॉलर यानी लगभग 48 हजार करोड़ रुपये में बिके हैं. इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आने वाली कमाई बहुत कम है.

BCCI को बड़ा आर्थिक नुकसान होने की संभावना नहीं

बांग्लादेश में आईपीएल की लोकप्रियता जरूर है और वहां के चैनलों ने प्रसारण अधिकार भी खरीदे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से यह बाजार BCCI के लिए निर्णायक नहीं है. अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश जैसे देशों से होने वाली कमाई कुल आईपीएल रेवेन्यू का सिर्फ 2 से 3 प्रतिशत ही होती है. यही वजह है कि बांग्लादेश में प्रसारण बंद होने से BCCI को बड़ा आर्थिक नुकसान होने की संभावना नहीं है. बोर्ड की असली ताकत भारत की विशाल दर्शक संख्या और मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, जहां आईपीएल की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है.

