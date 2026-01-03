IPL2026: 'बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को टीम से बाहर करें',शाहरुख खान की टीम KKR को BCCI का निर्देश

भारत और बांग्लादेश के बीच खराब संबंधों के चलते लगातार बांग्लादेशी खिलाड़ी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइटराइडर्स और आईपीएल 2026 से हटाने की मांग तेज थी, इसी बीच बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है.

IPL2026: बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के कोलकाता नाइटराइडर्स और आईपीएल 2026 से हटाने की मांगों के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने बड़ा फैसला लिया है. BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने बताया है कि बोर्ड ने शाहरुख खान की स्वामित्व वाली आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के आदेश दे दिए हैं. दरअसल बीते कुछ महानों से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ और भारत विरोधी गतिविधियां हो रही थी. इसी के चलते भारत ने कई संगठनों द्वारा मुस्तफिजुर रहमान को हटाने की मांग की जा रही थी.

BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा-

इस विरोध के चलते बीसीसीआई को ये निर्णय लेना पड़ा. BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने एक बयान में कहा, ‘हाल में जो कुछ हो रहा है, उसे देखते हुए BCCI ने फ्रेंचाइजी KKR को बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया है और यह भी कहा है कि अगर वे किसी रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं, तो BCCI उस रिप्लेसमेंट की इजाजत देगा.’

काफी आलोचना का करना पड़ा सामना

बाएं हाथ के फास्ट बॉलर मुस्ताफिजुर रहमान को टीम में शामिल करने बाद केकेआर को सोशल मीडिया पर काफी आलोचना झेलनी पड़ी. इतना ही नहीं फैंस के साथ कुछ साधु-संतों ने बांग्लादेशी खिलाड़ी के आईपीएल में खेलने पर सवाल उठाएं थे. बता दें कि हाल ही में हाल ही में दो हिन्दुओं की निर्मम हत्या के बाद पूरे देश में बांग्लादेश का विरोध हो रहा है.

अगर किसी और को शामिल करना चाहे तो

दूसरी तरफ देवजीत सैकिया ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर केकेआर की टीम उनकी जगह किसी अन्य खिलाड़ी को स्क्वॉड में शामिल करना चाहती है, तो बीसीसीआई इसकी अनुमति देगा. मुस्ताफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के लिए हुई मिनी नीलामी में 9.20 करोड़ रुपये में अपनी टीम से जोड़ा था.

