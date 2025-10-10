IPL 2026 Auction: कब और कहां होगा आईपीएल 2026 ऑक्शन? टीमों को इस दिन सौंपनी होगी खिलाड़ियों की रिटेन लिस्ट

IPL 2026 Auction: बीसीसीआई आईपीएल 2026 के ऑक्शन के लिए अपनी कमर कस रही है. हालांकि टीमों को इस दिन खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी करना होगी.

इंडियन प्रीमियर लीग का इंतजार पूरे दुनिया को रहता है. इस लीग में दुनियाभर के तमाम खिलाड़ी खेलते हैं. ऐसे में अब फैंस आईपीएल 2026 नीलामी का इंतजार कर रहे हैं. वहीं बीसीसीआई ने सभी फ्रेंचाइजों को खिलाड़ियों की रिटेन लिस्ट सौंपनी के लिए आखिरी तारीख दे दी है. वहीं ये भी कन्फर्म हो गया है कि इस बार कब और कहां ऑक्शन होगा? आइए जानते हैं कि रिटेन लिस्ट टीमों को कब तक जमा करनी है और कितने खिलाड़ी रिटेन कर पाएगी और टीमों का क्या पर्स रहेगा?

इस दिन सौंपनी होगी रिटेन लिस्ट

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी करने के लिए बीसीसीआई ने 15 नंवबर तक समय दिया है. इस लिस्ट में फ्रेंचाइजियों को बताना होगा कि वो किन प्लेयर्स को रोक रही है और किन्हें रिलीज कर रही है. हालांकि बीसीसीआई ने अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

कितने खिलाड़ी रिटेन कर सकती है टीम?

आपको बता दें कि आईपीएल 2026 के लिए प्रत्येक टीम कम से कम 6 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है. ऐसे में फ्रेंचाइजियों को बचे हुए खिलाड़ियों को नीलामी के लिए रिलीज करना होगा. इसमें एक टीम कम से कम 5 विदेशी खिलाड़ी और 2 अनकैप्ड खिलाड़ी ही रिटेन कर सकती है. इससे ज्यादा इन कटैगरी वाले खिलाड़ियों को रिटेन नहीं कर सकेगी.

नीलामी में कितना मिलेगा टीमों का पर्स?

आईपीएल नीलामी में टीमों का पर्स 120 करोड़ रुपये होगा. लेकिन अगर कोई टीम 6 खिलाड़ी रिटेन करती है, तो खिलाड़ियों के हिसाब से पर्स में कटौती होगी. जैसे अगर एक विदेशी खिलाड़ी है, तो पर्स से 18 करोड़ कट जाएंगे. वहीं दूसरे प्लेयर के लिए 14 करोड़, तीसरे प्लेयर के लिए 11 करोड़ और चौथे खिलाड़ी के लिए 18 करोड़, जबकि 5वें खिलाड़ी के लिए 14 करोड़ कटेंगे. वहीं अनकैप्ड प्लेयर के लिए टीम के पर्स से 4 करोड़ रुपये की कटौती होगी. यानी नीलामी में टीम उन 6 खिलाड़ियों के रिटेन करने पर पर्स बचेगा.

कब और कहां होगी आईपीएल 2026 की नीलामी?

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आईपीएल 2026 नीलामी इसी साल 13 से 15 दिसंबर के बीच में हो सकती है. हालांकि इस बार ऑक्शन भारत में ही आयोजित होगा. पिछले दो सालों से नीलामी दुबई में आयोजित हो रही थी. लेकिन इस बार बोर्ड इसे भारत में ही करवाने की सोच रहा है. हालांकि इसको लेकर भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.