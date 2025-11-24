FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति ने ताइवान और यूक्रेन मुद्दों पर बातचीत की

क्रिकेट

IPL 2026 में किन टीमों के पास है सबसे महंगा खिलाड़ी? देखें सभी 10 फ्रेंचाइजियों के महंगे प्लेयर्स

Most Expensive Players in IPL 2026 by Teams: लेकिन आज हम आपकों बताएंगे कि अब टीमों के पास कौनसा खिलाड़ी सबसे महंगा बचा हुआ है. आप यहां सभी 10 टीमों के महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 24, 2025, 08:30 PM IST

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन यानी आईपीएल 2026 को लेकर फैंस के बीच काफी उत्साह है. आईपीएल 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहली बार अपने नाम किया था. वहीं बीसीसीआई ने आईपीएल नीलामी से पहले सभी टीमों को रिलीज और रिटेन लिस्ट जारी करने के लिए 15 नवंबर आखिरी तारीख रखी थी. सभी टीमों ने खिलाड़ियों को रिलीज और रिटेन भी कर लिया है. अब मिनी ऑक्शन में टीमें अपने-अपने स्क्वाड पूरे करेंगी. लेकिन आज हम आपकों बताएंगे कि अब टीमों के पास कौनसा खिलाड़ी सबसे महंगा बचा हुआ है. आप यहां सभी 10 टीमों के महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट देख सकते हैं. 

लखनऊ सुपर जायंट्स

एलएसजी ने आईपीएल 2026 में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये में खरीदा था और अब उन्हें रिटेन भी किया है. पंत इस सीजन ही नहीं बल्कि इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं.

पंजाब किंग्स

पंजाब किंग्स ने भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को इस बार रिटने किया है. टीम ने उन्हें पिछले सीजन 26.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. पंत के बाद अय्यर ही दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं.  

सनराइजर्स हैदराबाद

सनराइजर्स हैदराबाद ने साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर हेनरिक क्लासेन को रिटेन किया है. उन्हें पिछले सीजन 23 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया था. 

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

आरसीबी ने आईपीएल 2025 का खिताब अपने नाम किया था. इस सीजन आरसीबी ने विराट कोहली को रिटेन किय है. पिछले सीजन विराट कोहली को 21 करोड़ रुपये में रिटेन किया था और अब वो आरीसीब के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं. 

चेन्नई सुपर किंग्स

सीएसके ने आईपीएल 2026 से पहले भारतीय विकेटकीपर संजू सैमसन को आरआर से ट्रेड किया है. उन्हें कुल 18 करोड़ रुपये दिए हैं. इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ की सैलरी भी 18 करोड़ ही है. 

राजस्थान रॉयल्स 

आरआर ने आईपीएल 2026 से पहले संजू सैमसन को ट्रेड कर दिया है. ऐसे में अब टीम के सबसे महंगे खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल बन गए हैं. उनकी सैलरी 18 करोड़ रुपये है. 

मुंबई इंडियंस 

आईपीएल 2026 में मुबई इंडियंस का सबसे महंगा खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह होंगे. उन्हें पिछले सीजन एमआई ने 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया था और इस बार भी इतनी ही राशि में रिटेन हुए हैं. 

दिल्ली कैपिटल्स

दिल्ली कैपटिल्स के लिए आईपीएल 2026 में सबसे महंगा खिलाड़ी ऑलराउंडर अक्षर पटेल होंगे. उनकी सैलरी 16.50 करोड़ रुपये है. 

गुजरात टाइटंस

गुजराट टाइटंस के लिए आईपीएल 2026 में सबसे महंगा खिलाड़ी जोस बटलर होंगे. उन्हें टीम ने 15.75 करोड़ रुपये में रिटेन किया है. 

कोलकाता नाइट राइडर्स

कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 से पहले वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर दिया है, जिनकी सैलरी 23.75 करोड़ थी. उनके बाद अब केकेआर के लिए रिंकू सिंह सबसे महंगे खिलाड़ी होंगे. उनकी सैलरी 13 करोड़ रुपये है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

