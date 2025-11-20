FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

CBI ने दिल्ली पुलिस के एसआई और एएसआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया | देश के मदरसों पर बुलडोजर चलना चाहिए-राजू दास

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Good News: अब द्वारका एक्सप्रेसवे पर नहीं देना होगा 340 रुपये का भारी टोल, चुकाने होंगे बस 7 रुपये... जान लें ज़रूरी शर्त

Good News: अब द्वारका एक्सप्रेसवे पर नहीं देना होगा 340 रुपये का भारी टोल, चुकाने होंगे बस 7 रुपये... जान लें ज़रूरी शर्त

Pregnancy अनाउंसमेंट पोस्ट में सोनम कपूर ने पहनी प्रिंसेस डायना की आइकॉनिक ड्रेस, पति आनंद बोले- डबल ट्रबल

Pregnancy अनाउंसमेंट पोस्ट में सोनम कपूर ने पहनी प्रिंसेस डायना की आइकॉनिक ड्रेस, पति आनंद बोले- डबल ट्रबल

SIR पर चुनाव आयोग को ममता बनर्जी की चिट्ठी, लिखी ऐसी बात सुनकर Shock हो जाएंगे आप...

SIR पर चुनाव आयोग को ममता बनर्जी की चिट्ठी, लिखी ऐसी बात सुनकर Shock हो जाएंगे आप...

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
रिलीज हुए ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में रहेंगे अनसोल्ड! सभी टीमें कर सकती हैं नजरअदांज

रिलीज हुए ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में रहेंगे अनसोल्ड! सभी टीमें कर सकती हैं नजरअदांज

Nitish Kumar Team Education: कितनी पढ़ी-लिखी है बिहार की नई सरकार? किसी ने सिविल इंजीनियरिंग तो किसी ने की है D.Litt

कितनी पढ़ी-लिखी है बिहार की नई सरकार? किसी ने सिविल इंजीनियरिंग तो किसी ने की है D.Litt

कौन हैं दीपक प्रकाश, जो बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में बने मंत्री, जानें कितने पढ़े-लिखे और कितनी है नेटवर्थ

कौन हैं दीपक प्रकाश, जो बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में बने मंत्री, जानें कितने पढ़े-लिखे और कितनी है नेटवर्थ

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IPL 2026 Auction में इन 5 खिलाड़ियों पर होगी टीमों की नजर, इस प्लेयर पर लग सकती है सबसे बड़ी बोली

IPL 2026 Auction Key Players: आईपीएल 2025 नीलामी में इन 5 प्लेयर्स पर सभी टीमों की नजरे टिकने वाली हैं. आए जानते हैं कि वो 5 खिलाड़ी कौनसे हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 20, 2025, 04:14 PM IST

IPL 2026 Auction में इन 5 खिलाड़ियों पर होगी टीमों की नजर, इस प्लेयर पर लग सकती है सबसे बड़ी बोली

IPL 2026 Auction Key Players

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने अपनी-अपनी रिटन और रिलीज लिस्ट जारी कर दिया है. रिलीज लिस्ट में कई नाम हैरान करने वाले है, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स के विस्फोटक ऑलराउंडर आंद्रे रसेल हैं. इसी तरह कई प्लेयर है, जिन्हें टीमों ने निकाल दिया और फैंस देखकर काफी हैरान है. लेकिन अब नीलामी में इन 5 प्लेयर्स पर सभी टीमों की नजरे टिकने वाली हैं. आए जानते हैं कि वो 5 खिलाड़ी कौनसे हैं. 

आंद्रे रसेल

कोलकाता नाइट राइडर्स ने करीब एक दशक के बाद वेस्टइंडीजी ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को टीम से बाहर कर दिया है. हालांकि उम्मीद है कि नीलामी में वो रसेल को वापस खरीद सकते हैं. क्योंकि केकेआ के पास सभी टीमों की तुलना में ज्यादा पर्स है. लेकिन अगर फिर भी केकेआर रसेल को नजरअंदाज करते हैं, तो उनके पीछे सीएसके, एसआरएच समेत कई टीमों जा सकती हैं. हालांकि केकेआर के बाद सीएसके के पास ही सबसे ज्यादा पर्स है. 

कैमरून ग्रीन

ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पर भी सभी टीमों की नजरे होंगी. हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने रसेल को निकाला है, तो वो ग्रीन को अपनी टीम में शामिल कर सकती हैं. इसके अलावा सीएसके, एसआरएच समेत कई टीमें ग्रीन पर बोली लगा सकती हैं. 

वेंकटेश अय्यर

कोलकाता नाइट राइडर्स ने वेंकटेश अय्यर को 24.75 करोड़ रुपये में पिछले सीजन खरीदा था. लेकिन अब उन्हें रिलीज कर दिया है. ऐसे में अब केकेआर उन्हें कम पैसों में वापस खरीद सकती है. लेकिन अगर वो उन्हें नहीं लेती है, तो कई टीमों की नजरे अय्यर पर टिकी होंगी. 

जेक फ्रेजर-मैकगर्क

ऑस्ट्रेलिया के युवा विस्फोटक बल्लेबाज जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने 2023 में काफी विस्फोटक प्रदर्शन किया था, लेकिन 2024 में वो नाकाम रहे थे. इसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें रिलीज किया है. हालांकि फ्रेजर उभरता हुआ सितारा है और ऐसे में उनपर टीमों बड़ी बोली लगा सकती हैं. 

मोहम्मद शमी

भारतीय दिग्गज गेंदबाज मोहम्मद शमी को सनराइजर्स हैदराबाद ने रिलीज कर दिया है. हालांकि पिछला सीजन शमी के लिए कुछ खास नहीं गया था और वो टीम इंडिया ने भी बाहर चल रहे हैं. लेकिन उनके अनुभव और डेथ बॉलिंग को देखते हुए केकेआर समेत कई टीमों उनपर नजरे रखे होंगी. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Good News: अब द्वारका एक्सप्रेसवे पर नहीं देना होगा 340 रुपये का भारी टोल, चुकाने होंगे बस 7 रुपये... जान लें ज़रूरी शर्त
Good News: अब द्वारका एक्सप्रेसवे पर नहीं देना होगा 340 रुपये का भारी टोल, चुकाने होंगे बस 7 रुपये... जान लें ज़रूरी शर्त
Pregnancy अनाउंसमेंट पोस्ट में सोनम कपूर ने पहनी प्रिंसेस डायना की आइकॉनिक ड्रेस, पति आनंद बोले- डबल ट्रबल
Pregnancy अनाउंसमेंट पोस्ट में सोनम कपूर ने पहनी प्रिंसेस डायना की आइकॉनिक ड्रेस, पति आनंद बोले- डबल ट्रबल
SIR पर चुनाव आयोग को ममता बनर्जी की चिट्ठी, लिखी ऐसी बात सुनकर Shock हो जाएंगे आप...
SIR पर चुनाव आयोग को ममता बनर्जी की चिट्ठी, लिखी ऐसी बात सुनकर Shock हो जाएंगे आप...
रॉबर्ट वाड्रा पर ED का शिकंजा, डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की चार्जशीट
रॉबर्ट वाड्रा पर ED का शिकंजा, डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की चार्जशीट
ENG vs AUS: 143 साल पुरानी एशेज ट्रॉफी के अंदर आखिर क्या है? जानें पूरा इतिहास
ENG vs AUS: 143 साल पुरानी एशेज ट्रॉफी के अंदर आखिर क्या है? जानें पूरा इतिहास
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
रिलीज हुए ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में रहेंगे अनसोल्ड! सभी टीमें कर सकती हैं नजरअदांज
रिलीज हुए ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में रहेंगे अनसोल्ड! सभी टीमें कर सकती हैं नजरअदांज
Nitish Kumar Team Education: कितनी पढ़ी-लिखी है बिहार की नई सरकार? किसी ने सिविल इंजीनियरिंग तो किसी ने की है D.Litt
कितनी पढ़ी-लिखी है बिहार की नई सरकार? किसी ने सिविल इंजीनियरिंग तो किसी ने की है D.Litt
कौन हैं दीपक प्रकाश, जो बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में बने मंत्री, जानें कितने पढ़े-लिखे और कितनी है नेटवर्थ
कौन हैं दीपक प्रकाश, जो बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में बने मंत्री, जानें कितने पढ़े-लिखे और कितनी है नेटवर्थ
रात को खाना खाने के बाद वॉक करने से शरीर में क्या होते हैं बदलाव, आप जानते हैं?
रात को खाना खाने के बाद वॉक करने से शरीर में क्या होते हैं बदलाव, आप जानते हैं?
बिहार के CM नीतीश कुमार को कितनी मिलती है सैलरी? जानें विधायकी के पेंशन से होने वाली कमाई
बिहार के CM नीतीश कुमार को कितनी मिलती है सैलरी? जानें विधायकी के पेंशन से होने वाली कमाई
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE