IPL 2026 Auction में इन 5 खिलाड़ियों पर होगी टीमों की नजर, इस प्लेयर पर लग सकती है सबसे बड़ी बोली

IPL 2026 Auction Key Players: आईपीएल 2025 नीलामी में इन 5 प्लेयर्स पर सभी टीमों की नजरे टिकने वाली हैं. आए जानते हैं कि वो 5 खिलाड़ी कौनसे हैं.

आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने अपनी-अपनी रिटन और रिलीज लिस्ट जारी कर दिया है. रिलीज लिस्ट में कई नाम हैरान करने वाले है, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स के विस्फोटक ऑलराउंडर आंद्रे रसेल हैं. इसी तरह कई प्लेयर है, जिन्हें टीमों ने निकाल दिया और फैंस देखकर काफी हैरान है. लेकिन अब नीलामी में इन 5 प्लेयर्स पर सभी टीमों की नजरे टिकने वाली हैं. आए जानते हैं कि वो 5 खिलाड़ी कौनसे हैं.

आंद्रे रसेल

कोलकाता नाइट राइडर्स ने करीब एक दशक के बाद वेस्टइंडीजी ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को टीम से बाहर कर दिया है. हालांकि उम्मीद है कि नीलामी में वो रसेल को वापस खरीद सकते हैं. क्योंकि केकेआ के पास सभी टीमों की तुलना में ज्यादा पर्स है. लेकिन अगर फिर भी केकेआर रसेल को नजरअंदाज करते हैं, तो उनके पीछे सीएसके, एसआरएच समेत कई टीमों जा सकती हैं. हालांकि केकेआर के बाद सीएसके के पास ही सबसे ज्यादा पर्स है.

कैमरून ग्रीन

ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पर भी सभी टीमों की नजरे होंगी. हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने रसेल को निकाला है, तो वो ग्रीन को अपनी टीम में शामिल कर सकती हैं. इसके अलावा सीएसके, एसआरएच समेत कई टीमें ग्रीन पर बोली लगा सकती हैं.

वेंकटेश अय्यर

कोलकाता नाइट राइडर्स ने वेंकटेश अय्यर को 24.75 करोड़ रुपये में पिछले सीजन खरीदा था. लेकिन अब उन्हें रिलीज कर दिया है. ऐसे में अब केकेआर उन्हें कम पैसों में वापस खरीद सकती है. लेकिन अगर वो उन्हें नहीं लेती है, तो कई टीमों की नजरे अय्यर पर टिकी होंगी.

जेक फ्रेजर-मैकगर्क

ऑस्ट्रेलिया के युवा विस्फोटक बल्लेबाज जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने 2023 में काफी विस्फोटक प्रदर्शन किया था, लेकिन 2024 में वो नाकाम रहे थे. इसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें रिलीज किया है. हालांकि फ्रेजर उभरता हुआ सितारा है और ऐसे में उनपर टीमों बड़ी बोली लगा सकती हैं.

मोहम्मद शमी

भारतीय दिग्गज गेंदबाज मोहम्मद शमी को सनराइजर्स हैदराबाद ने रिलीज कर दिया है. हालांकि पिछला सीजन शमी के लिए कुछ खास नहीं गया था और वो टीम इंडिया ने भी बाहर चल रहे हैं. लेकिन उनके अनुभव और डेथ बॉलिंग को देखते हुए केकेआर समेत कई टीमों उनपर नजरे रखे होंगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.