IPL 2026 Auction: गलती से बैटर लिस्ट में अपना नाम देख गुस्साएं Cameron Green, नीलामी से पहले दे दिया बड़ा बयान

Cameron Green in IPL 2026: ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन का नाम गलती से बैटर लिस्ट में आ गया, जिसके बाद ग्रीन गुस्सा गए और एक बड़ा बयान दे दिया है.

दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर लीग आईपीएल के 19वें सीजन के लिए 16 दिसंबर को मिनी ऑक्शन आयोजित होगा. इस नीलामी में कई स्टार्स खिलाड़ियों ने अपना नाम दिया है और उनपर करोड़ों की बोली लग सकती है. क्योंकि इस बार स्लॉट काफी हैं और स्टार्स खिलाड़ी काफी कम. ऐसे में सबसे बड़ा नाम ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन का है. लेकिन उनका नाम गलती से बैटर लिस्ट में आ गया, जिसके बाद ग्रीन गुस्सा गए और एक बड़ा बयान दे दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

गलती से बैटर लिस्ट में देख गुस्साए ग्रीन

पीठ की सर्जरी से उबरने के कारण 2025 सत्र से बाहर रहे 26 साल के ग्रीन जून में एक विशेषज्ञ बल्लेबाज के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटे थे. हालांकि उसके बाद उन्हें गेंदबाजी करने की इजाजत मिल गई है और वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चल रही एशेज सीरीज में गेंदबाजी कर रहे हैं. इस बीच आईपीएल 2026 ऑक्शन भी होना है और उनका नाम गलती से बैटर लिस्ट में आ गया, जो ग्रीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसपर टिप्पणी भी कर दी है.

ईएसपीएनक्रिकइंफो ने ग्रीन के हवाले से कहा, "मैं गेंदबाजी के लिए तैयार रहूंगा. मुझे नहीं पता कि मेरे मैनेजर ये सुनना चाहेंगे या नहीं लेकिन उनकी तरफ से गड़बड़ी हुई थी. उनका मतलब बल्लेबाज कहना नहीं था. मुझे लगता है कि उन्होंने गलती से ऐसा कर दिया. असल में ये उनकी तरफ से एक गड़बड़ी थी."

आईपीएल में इन दो टीमों के लिए खेल चुके हैं ग्रीन

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्रीन ने 2023 में मुंबई इंडियंस और 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रतिनिधित्व किया था. वो नीलामी में हिस्सा लेने वाले सबसे बड़े नामों में से हैं और उनके लिए भारी-भरकम बोली लगने की उम्मीद है. ग्रीन का बेस प्राइस दो करोड़ रुपये है. उन्हें ऑलराउंडर की जगह बल्लेबाजों के वर्ग में सूचीबद्ध किया गया है. नीलामी मंगलवार को अबु धाबी में होगी.

