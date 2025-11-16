FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Horror Film On OTT: क्या आपने अभी तक नहीं देखी 7.1 रेटिंग वाली ये फिल्म? क्लाइमैक्स देखकर तो फटी रह जाएंगी आखें

Horror Film On OTT: क्या आपने अभी तक नहीं देखी 7.1 रेटिंग वाली ये फिल्म? क्लाइमैक्स देखकर तो फटी रह जाएंगी आखें

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दिल्ली मेट्रो के इन तीन स्टेशनों के बदले जाएंगे नाम, CM रेखा गुप्ता ने की घोषणा

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दिल्ली मेट्रो के इन तीन स्टेशनों के बदले जाएंगे नाम, CM रेखा गुप्ता ने की घोषणा

IND vs SA 1st Test Highlights: खुद के गड्ढे में गिरी टीम इंडिया, 124 रन का टारगेट बना पहाड़; अफ्रीका ने 30 रनों से हराया

IND vs SA 1st Test Highlights: खुद के गड्ढे में गिरी टीम इंडिया, 124 रन का टारगेट बना पहाड़; अफ्रीका ने 30 रनों से हराया

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
यूपी का ये शहर बना साइबेरियन पक्षियों का हनीमून डेस्टिनेशन? नवंबर से फरवरी के बीच आते हैं भारत

यूपी का ये शहर बना साइबेरियन पक्षियों का हनीमून डेस्टिनेशन? नवंबर से फरवरी के बीच आते हैं भारत

इस मुगल शहजादी की देन है दिल्ली का चांदनी चौक, कभी बीच बाजर से बहा करती थी नहर

इस मुगल शहजादी की देन है दिल्ली का चांदनी चौक, कभी बीच बाजर से बहा करती थी नहर

Aluminium Foil Hacks: तो इसलिए अपनी बालकनी में एल्युमिनियम फॉयल रख रहे हैं लोग, आपने आजमाया क्या ये वायरल ट्रिक?

Aluminium Foil Hacks: तो इसलिए अपनी बालकनी में एल्युमिनियम फॉयल रख रहे हैं लोग, आपने आजमाया क्या ये वायरल ट्रिक?

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IPL 2026 Auction and Venue: कब और कहां होगी आईपीएल नीलामी? BCCI ने तारीख और वेन्यू का किया ऐलान

IPL 2026 Auction and Venue: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल 2026 नीलामी की तारीख और वेन्यू का आधिकारिक ऐलान कर दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 16, 2025, 12:58 PM IST

IPL 2026 Auction and Venue: कब और कहां होगी आईपीएल नीलामी? BCCI ने तारीख और वेन्यू का किया ऐलान

IPL 2026 Auction and Venue

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

इंडियन प्रीमीयर लीग के 19वें सीजन की नीलामी से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने अपनी रिटेन और रिलीज लिस्ट जारी कर दी है. इस बार कई बड़े खिलाड़ियों की रिलीज किया गया है. वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल 2026 नीलामी की तारीख और वेन्यू का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. आइए जानते हैं कि आईपीएल के 19वें सीजन का ऑक्शन कब और कहां होगा?

कब होगा आईपीएल 2026 ऑक्शन?

आईपीएल 2026 ऑक्शन साल 2025 दिसंबर में होगा. मंगलवार 16 दिसंबर को नीलामी का आयोजन होना है. इस बार कई टीमें ऐसी है, जो अपनी पसंद का खिलाड़ी लेने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर देंगी. इसमें केकेआर से लेकर सीएसके तक का नाम शामिल है. 

कहां होगी आईपीएल 2026 ऑक्शन?

बीसीसीआई ने तारीफ के साथ साथ वेन्यू का भी ऐलान किया है. इस बार भारत में नीलामी नहीं होगी. इस बार आईपीएल ऑक्शन अबू धाबी में इसका आयोजन होगा. इस बार विदेश में खिलाड़ियों पर बोलनी लगने वाली है और फैंस इसका बेसब्री से इतंजार कर रहे हैं. 

कुल कितने स्लॉट खाली और कितने खर्त होंगे पैसे?

आईपीएल में हर एक टीम को ज्यादा से ज्यादा 25 प्लेयर्स स्क्वाड में रखने होते हैं. हालांकि अब कुल 77 स्लॉट खाली है. यानी सभी 10 टीमें अपने अपने स्लॉट भरेंगी और कुल 77 खिलाड़ी बिकने वाले हैं. इसमें से 27 विदेशी खिलाड़ी हैं. इन 77 प्लेयर्स के लिए टीमों के पास कुल 237 करोड़ रुपये हैं, जो इनपर खर्च होने वाले हैं. सबसे ज्यादा पर्स कोलकाता नाइट राइडर्स के पास है, जो लगभग 65 करोड़ का पर्स रखे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Horror Film On OTT: क्या आपने अभी तक नहीं देखी 7.1 रेटिंग वाली ये फिल्म? क्लाइमैक्स देखकर तो फटी रह जाएंगी आखें
Horror Film On OTT: क्या आपने अभी तक नहीं देखी 7.1 रेटिंग वाली ये फिल्म? क्लाइमैक्स देखकर तो फटी रह जाएंगी आखें
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दिल्ली मेट्रो के इन तीन स्टेशनों के बदले जाएंगे नाम, CM रेखा गुप्ता ने की घोषणा
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दिल्ली मेट्रो के इन तीन स्टेशनों के बदले जाएंगे नाम, CM रेखा गुप्ता ने की घोषणा
IND vs SA 1st Test Highlights: खुद के गड्ढे में गिरी टीम इंडिया, 124 रन का टारगेट बना पहाड़; अफ्रीका ने 30 रनों से हराया
IND vs SA 1st Test Highlights: खुद के गड्ढे में गिरी टीम इंडिया, 124 रन का टारगेट बना पहाड़; अफ्रीका ने 30 रनों से हराया
Aakash Chopra ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के लिए मजे, कर दी घोर बेइज्जती
Aakash Chopra ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के लिए मजे, कर दी घोर बेइज्जती
IND vs SA: कोलकाता टेस्ट से बाहर हुए Shubman Gill, हॉस्पिटल में भर्ती हुए भारतीय कप्तान; जानें पूरा मामला
IND vs SA: कोलकाता टेस्ट से बाहर हुए Shubman Gill, हॉस्पिटल में भर्ती हुए भारतीय कप्तान; जानें पूरा मामला
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
यूपी का ये शहर बना साइबेरियन पक्षियों का हनीमून डेस्टिनेशन? नवंबर से फरवरी के बीच आते हैं भारत
यूपी का ये शहर बना साइबेरियन पक्षियों का हनीमून डेस्टिनेशन? नवंबर से फरवरी के बीच आते हैं भारत
इस मुगल शहजादी की देन है दिल्ली का चांदनी चौक, कभी बीच बाजर से बहा करती थी नहर
इस मुगल शहजादी की देन है दिल्ली का चांदनी चौक, कभी बीच बाजर से बहा करती थी नहर
Aluminium Foil Hacks: तो इसलिए अपनी बालकनी में एल्युमिनियम फॉयल रख रहे हैं लोग, आपने आजमाया क्या ये वायरल ट्रिक?
Aluminium Foil Hacks: तो इसलिए अपनी बालकनी में एल्युमिनियम फॉयल रख रहे हैं लोग, आपने आजमाया क्या ये वायरल ट्रिक?
भारत के किस राज्य में डाले जाते हैं सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट
भारत के किस राज्य में डाले जाते हैं सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट
भारत के 10 बेस्ट AQI वाले शहर ये हैं, जहां पॉल्यूशन है सबसे कम और लंग्स को मिलती है ताजा हवा
भारत के 10 बेस्ट AQI वाले शहर ये हैं, जहां पॉल्यूशन है सबसे कम और लंग्स को मिलती है ताजा हवा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE