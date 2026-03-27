क्या CM हिमंता बिस्वा सरमा के किले को ढहा पाएंगी बिदिशा नियोग? समझें जालुकबारी सीट का सियासी गणित

दिल्ली स्कूल कक्षा 3, 4 और 5 का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक

कुंभ 2027 के लिए ₹500 करोड़ की सहायता... PM मोदी से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, जताया आभार

वीकेंड का मजा करें दोगुना! OTT पर रिलीज हुई ये 5 फिल्में और वेब सीरीज, एक्शन-थ्रिलर से है भरपूर

1 April से बदलेंगे बैंकिंग नियमः Online Payment, ATM और UPI पर क्या होगा असर?

Love vs Law: ढाई अक्षर का प्यार कैसे बन गया राजनीति का हथियार, दो राज्यों की कहानी

क्रिकेट

IPL 2026 All Teams Squad: RCB से लेकर CSK तक, देखें सभी 10 टीमों के फुल स्क्वाड

IPL 2026 All Teams Squad: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 का पहला मैच खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले आप सभी 10 टीमों के फुल स्क्वाड देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 27, 2026, 07:20 PM IST

IPL 2026 All Teams Squad: RCB से लेकर CSK तक, देखें सभी 10 टीमों के फुल स्क्वाड

IPL 2026 All Teams Squad

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 का पहला मैच खेला जाएगा, जो बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. बीसीसीआई ने इस बार फैसला लिया है कि आईपीएल 2026 से पहले ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी. आरसीबी ने पिछले सीजन अपना पहला खिताब जीता है और अब टाइटल को डिफेंड करने के लिए इरादे से उतरेगी. आरसीबी ने अपने स्क्वाड में ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं. आइए जानते हैं कि सभी 10 टीमों का फुल स्क्वाड कैसा है?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान.

मुंबई इंडियंस

हार्दिक पांड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रयान रिकलटन, रॉबिन मिंज, राज बावा, रघु शर्मा, मिचेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गफनजर, अश्विनी कुमार, दीपक चाहर, विल जैक, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, दानिश मालेवार, मोहम्मद इजहार, अथर्व अंकोलेकर और मयंक रावत.

चेन्नई सुपर किंग्स

ऋतुराज गायकवाड (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एमएस धोनी, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जिमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर और जैक फॉल्केस.

पंजाब किंग्स

श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विशक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, प्रवीण दुबे और विशाल निषाद.

कोलकाता नाइट राइडर्स

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, कैमरून ग्रीन, फिन ऐलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रवींद्र, आकाश दीप और ब्लेसिंग मुजरबानी.

राजस्थान रॉयल्स

रियान पराग (कप्तान), रवींद्र जडेजा, सैम करन, डोनोवन फरेरा, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल, युद्धवीर सिंह चरक, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, नंद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, यश राज पुंजा, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह, अमन राव, ब्रिजेश शर्मा, काइल जेमिसन और कुलदीप सेन.

लखनऊ सुपर जायंट्स

ऋषभ पंत (कप्तान), अब्दुल समद, आयुष बडोनी, ऐडन मार्कराम, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, हिम्मत सिंह, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह, मोहम्मद शमी, अर्जुन तेंदुलकर, वानिंदु हसरंगा, एनरिक नॉर्खिया, मुकुल चौधरी, नमन तिवारी, अक्षत रघुवंशी और जोश इंग्लिश.

गुजरात टाइटंस

शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बराड़, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, पृथ्वी राज येरा और ल्यूक वुड.

सनराइजर्स हैदराबाद

पैट कमिंस (कप्तान), ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मरण, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामेंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्से, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी, शिवांग कुमार, सलिल अरोड़ा, साकिब हुसैन, ओंकार तरमाले, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेट्रा, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी और जैक एडवर्ड्स.

दिल्ली कैपिटल्स

अक्षर पटेल (कप्तान), नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ और काइल जैमीसन.

वीकेंड का मजा करें दोगुना! OTT पर रिलीज हुई ये 5 फिल्में और वेब सीरीज, एक्शन-थ्रिलर से है भरपूर
1 April से बदलेंगे बैंकिंग नियमः Online Payment, ATM और UPI पर क्या होगा असर?
Love vs Law: ढाई अक्षर का प्यार कैसे बन गया राजनीति का हथियार, दो राज्यों की कहानी
Dhurandhar 2 Iconic Watches: हमजा अली से उजैर बलोच तक, 'धुरंधर 2' में किस किरदार ने पहनी सबसे महंगी घड़ी?
दुनिया के सबसे आलीशान मानव-निर्मित आइलैंड्स, नक्शे पर नहीं थे ये द्वीप! इंसानों की इंजीनियरिंग ने किया कमाल
इन राशियों के जातकों पर मडराएगा संकट, सोच समझकर लें करियर और कारोबार से जुड़े फैसले
श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर में 36 साल बाद मनाई जाएगी रामनवमी, 1990 में आतंकी हमले में कर दिया था तबाह
चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन मां महागौरी को समर्पित, जानें पूजन की विधि से लेकर मंत्र, भोग और आरती
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
48 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का रहस्यमय खजाना, RBI लाल-पीले कपड़े में छिपे खजाने को लाएगी सामने
