मुंबई इंडियंस के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के चोट पर बड़ी अपडेट सामने आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी वापसी में अभी और समय लग सकता है. आईपीएल के शुरुआत में खबरें आई थी कि जसप्रीत पहले 3 मैच में मुंबई इंडियंस का हिस्सा नहीं होंगे.

जानकारी के मुताबिक, मौजूदा सीजन में बुमराह के कम से कम अगले एक सप्ताह तक खेलने की संभावना नहीं है. जोकि मुंबई इंडियंस के लिए बड़ा झटका है. क्योंकि जसप्रीत के बिना एमआई का पेस अटैक कमजोर नजर आता है.

जसप्रीत बुमराह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के दौरान चोट लगी थी. जिसके बाद से वो एनसीए में रिहैब कर रहे हैं. भारत को जून में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी हैं. जिसको लेकर बीसीसीआई किसी जल्दबाजी में नहीं है.

