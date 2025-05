पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया. जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा गया. पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन हमले की कोशिश की मगर वो नाकाम हो गए. इसका असर आईपीएल 2025 पर देखने को मिला.

बीसीसीआई ने भारत और पाकिस्तान के तनाव को देखते हुए आईपीएल को 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया. लेकिन अब भारत और पाक के बीच युद्धविराम की घोषणा हो गई है. जिसके बाद क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्धविराम के बाद आईपीएल 2025 की शुरुआत अगले सप्ताह होने की संभावना है.

आईपीएल 2025 छोड़कर कई विदेशी खिलाड़ी अपने वतन लौट चुके हैं. लेकिन वे सभी खिलाड़ी आईपीएल 2025 के बचे मैचों को पूरा करने के लिए देश वापस जल्द ही लौट सकते हैं.

🚨 IPL 2025 IS BACK. 🚨



- IPL 2025 likely to resume from the next week. (Sports Tak). pic.twitter.com/5oRi6m2ZEi