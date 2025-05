आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला 3 जून को खेला जाना है. बीसीसीआई ने इससे पहले फाइनल के लिए वेन्यू कोलकाता का ईडन गार्डन रखा था. लेकिन अब बोर्ड ने इसमें बदलाव कर दिया है. अब फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. मंगलवार को बीसीसीआई ने एक लंबी बैठक के बाद इसका फैसला लिया है. आइए जानते हैं कि क्वालिफायर 1, एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 के मुकाबले कहां खेले जाएंगे.

बीसीसीआई ने एक लंबी बैठक में फाइनल और प्लेऑफ के अन्य मुकाबले के लिए वेन्यू का ऐलान कर दिया है. फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 जून को खेला जाएगा. वहीं पहला क्वालिफायर 29 मई को खेला जाना है, जो न्यू चंडीगढ़ के मुल्लानपुर में खेला जाएगा. उसके बाद 30 मई को एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाना है. ये मैच भी न्यू चंडीगढ़ के मुल्लानपुर में होगा. हालांकि क्वालिफायर 2 मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

