इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां सीजन अब अपने अंत पर आ गया है. इसका फाइनल मुकाबला 3 जून को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले 25 मई को फाइनल खेला जाना था, लेकिन भारत-पाकिस्तान तनाव के बाद आईपीएल को स्थगित कर दिया गया था. ऐसे में अब बीसीसीआई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना के लिए खास इंतजाम करने वाली है. आईपीएल 2025 क्लोजिंग सेरेमनी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए जश्न मनाया जाएगा. आइए जानते हैं कि बोर्ड क्या खास इंतजाम कर जा रही है.

आईपीएल 2025 क्लोजिंग सेरेमनी 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजन होना है. दरअसल, पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था. इसी सम्मान ने बोर्ड भारतीय सेना को सम्मानित दिया जाएगा.

