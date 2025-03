भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली. जिसके बाद पूरे देश खुशी में झूम उठा. पाकिस्तान के कई क्रिकेटर न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे थे. जिनको भारतीय टीम ने गलत साबित कर दिया. इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी के सेरेमनी में पीसीबी का कोई अधिकारी स्टेज पर नजर नहीं आया. जो सोशल मीडिया पर एक बड़ा विषय बन गया है. इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने सुनील गावस्कर पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि एक बार गावस्कर ने पाकिस्तान की टीम से बचने के लिए शारजाह से भाग गए थे. अक्सर इंजमाम अपने बयान को लेकर चर्चा में रहते हैं.

Inzmam ul haq warns Sunil Gavaskar:



"Apni Zuban ko zara sambhal ke istemal karen"



Strong response from Inzmam ul haq for Sunil Gavaskar's claim that even a India-A side can beat current Pakistan team. pic.twitter.com/uTyiAAzncB