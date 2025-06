आईसीसी ने टी20 के पावरप्ले नियमों में बड़े बदलाव किए हैं. जिसमें अब बारिश होने पर पावरप्ले को ओवर की बजाय गेंदों के आधार पर तय किया जाएगा. जोकि बल्लेबाजों के लिए काफी अच्छी खबर है. मौजूद नियम के हिसाब से 20 ओवर के मैच में शुरुआती 6 ओवर पावरप्ले का होता है. पहले बारिश होने की स्थिति में ओवर कटने पर उसी के आधार पर पावरप्ले तय होता था.

वही आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट के भी कई नियम बदले हैं. जिसमें ओवर-रेट पर नियंत्रण के लिए स्टॉप क्लॉक का उपयोग, नो-बॉल पर भी कैच की वैधता जांचना और घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट में प्लेयर रिप्लेसमेंट की मंजूरी देना पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने की शर्तों में किए गए कुछ अन्य प्रमुख बदलाव हैं.

आईसीसी के नए टी20 नियम के मुताबिक अब बारिश की स्थिति में ओवर कटने पर बॉल के हिसाब से पावरप्ले तय होगा. नए नियमों के अनुसार आठ ओवर की पारी में अब 2.2 ओवर का पावरप्ले होगा. इसी तरह नौ ओवर की पारी में 2.4 ओवर का पावरप्ले होगा. ये नियम जुलाई से लागू होंगे. आठ ओवर के उदाहरण में, तीसरे ओवर की दो गेंदों के बाद अंपायर संकेत देंगे. जिसके बाद तीन अतिरिक्त फील्डर सर्कल के भीतर से बाहर जा सकेंगे.

🚨Change in powerplay rules in shortened T20Is🚨



- In case of shortened matches, the powerplay will be decided by number of balls and will not be rounded off to the nearest over !! pic.twitter.com/6L5f1A0Qzp