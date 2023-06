महिला खिलाड़ियों ने मचाया तहलका, 34 रन पर हांगकांग को किया ढेर, 6 ओवर में ही जीत लिया मैच

ACC Women's Emerging Teams Asia Cup 2023: श्रेयंका पाटिल ने इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की और 3 ओवर में सिर्फ 2 रन देकर 5 विकेट हासिल किए.

