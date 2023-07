Ind W Vs Ban W: भारत के लिए अनुषा और अमनजोत को मिला डेब्यू कैप, देखें प्लेइंग 11 

डीएनए हिंदी: भारत और बांग्लादेश (Ind Vs Ban ODI) के बीच वनडे सीरीज में दो युवा खिलाड़ियों को डेब्यू का मौका मिला है. अनुषा बरेड्डी और अमनजोत कौर को डेब्यू कैप मिला है. अनुषा लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर हैं जबकि अमनजोत को बतौर ऑलराउंडर टीम में शामिल किया है. इस सीरीज में दोनों खिलाड़ियों से टीम को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी, ताकि भविष्य में वह अपनी दावेदारी मजबूत कर सकें. भारत और बांग्लादेश के बीच यह मुकाबला ढाका के शेर ए बंगला स्टेडियम में खेला जा रहा है जहां बारिश की वजह से मैच फिलहाल रोक दिया गया है. वनड सीरीज से पहले भारतीय टीम ने टी20 सीरीज में मेजबानों को जोरदार शिकस्त दी है. अब वनडे में भी उसी प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

टी20 के बाद अब वनडे में धमाल मचाने को तैयार

अनुषा और अमनजोत दोनों को ही टी20 में भारत के लिए खेलने का मौका मिला है. घरेलू क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन का इनाम वनडे में डेब्यू के तौर पर मिला है. दोनों को डेब्यू कैप मिलने की तस्वीर सोशल मीडिया पर बीसीसीआई ने शेयर किया है. अनुषा ने भारत के लिए 2 टी20 मुकाबलों में एक विकेट लिया है जबकि अमनजोत ने 5 टी20 मैच खेले हैं. वनडे में अपनी उपयोगिता साबित कर इन दोनों खिलाड़ियों के पास इस सीरीज के जरिए टीम में अपनी जगह पक्की करने का मौका है.

Congratulations to Anusha Bareddy & Amanjot Kaur on making their ODI debuts for India 👌