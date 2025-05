बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए इंडिया-ए की टीम का घोषणा कर दी है. घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाली बंगाल के अभिमन्यु ईश्वरन को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. वही उपकप्तान पद की जिम्मेदारी विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को मिली है. इसके अलावा स्क्वाड में कई बड़े नामों का जगह मिली है. जिसमें करुण नायर और शार्दुल ठाकुर शामिल हैं.

BCCI के मुताबिक शुभमन गिल और साई सुदर्शन दूसरे मैच से टीम का हिस्सा बनेंगे. इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की सीनियर टीम का ऐलान अभी बाकी है. वही रोहित और विराट के संन्यास लेने के बाद टीम को नए कप्तान की भी तलाश है.

विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को काफी लंबे समय के बाद इंडिया-ए की टीम में शामिल किया गया है. इससे उनके भारतीय टीम में वापसी का दरवाजा खुलता हुआ नजर आ रहा है. आईपीएल 2025 के अपने पहले मैच में ईशान ने शतक पारी खेलकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था.

🚨 NEWS: India A’s squad for tour of England announced. 🇮🇳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Abhimanyu Easwaran (C), Yashasvi Jaiswal, Karun Nair, Dhruv Jurel (VC) (WK), Nitish Kumar Reddy, Shardul Thakur, Ishan Kishan (WK), Manav Suthar, Tanush Kotian, Mukesh Kumar, Akash Deep, Harshit Rana, Anshul Kamboj,… pic.twitter.com/L60Q19sB2b