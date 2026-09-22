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एशियन गेम्स में चार बार खेला गया है क्रिकेट, जानें भारत ने कब-कब जीता है गोल्ड?

Cricket in Asian Games: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है और साथ ही भारत को पहला गोल्ड भी दिला दिया है. भारत ने अब तक कितनी बार क्रिकेट में गोल्ड जीता है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 22, 2026, 07:46 PM IST

एशियन गेम्स में चार बार खेला गया है क्रिकेट, जानें भारत ने कब-कब जीता है गोल्ड?

Asian games (Photo X)

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एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है और साथ ही भारत को पहला गोल्ड भी दिला दिया है. भारत और श्रीलंका के बीच गोल्ड मेडल के लिए फाइनल खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने 147 रनों से जीत हासिल की है. भारतीय महिला टीम ने एशियन गेम्स में लगातार दूसरा गोल्ड अपने नाम किया है और पाकिस्तान की महिला टीम की बराबरी कर ली है. एशियन गेम्स के इतिहास में अब तक 4 बार क्रिकेट खेला गया है, जिसमें से सिर्फ दो बार ही भारतीय टीम ने हिस्सा लिया है. आइए जानते हैं कि एशियन गेम्स में क्रिकेट कब-कब खेला गया और भारत ने गोल्ड कितनी बार जीता है. 

एशियन गेम्स में चार बार खेला गया है क्रिकेट

एशियन गेम्स के इतिहास में 4 बार क्रिकेट खेला गया है. एशियन गेम्स में पहली बार साल 2010 में क्रिकेट खेला गया था. इसके बाद साल 2014 में भी क्रिकेट हुआ. साल 2010 और 2014 के बाद साल 2023 और अब 2026 में क्रिकेट एशियन गेम्स का हिस्सा बना है. एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट का आयोजन हो गया है और भारतीय महिला टीम ने गोल्ड अपने नाम किया है, जबकि पुरुष क्रिकेट अभी खेला जाना है. 

एशियन गेम्स में भारत ने क्रिकेट में कब-कब जीता है गोल्ड?  

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है. श्रीलंका को हराकर टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार गोल्ड अपने नाम किया. इससे पहले महिला टीम ने एशियन गेम्स 2023 में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. 2023 में पुरुष क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड जीता था. यानी भारत ने अब तक एशियन गेम्स में 3 गोल्ड अपने नाम कर लिए हैं, जबकि 2026 में पुरुष क्रिकेट खेला जाना बाकी है, जिसमें एक और गोल्ड आने की उम्मीद है. 

क्रिकेट में कब किसने जीता गोल्ड-सिल्वर और ब्रांज?

एशियन गेम्स में पहली बार क्रिकेट का आयोजन साल 2010 में हुआ था. महिला क्रिकेट में पाकिस्तान ने गोल्ड जीता था, जबकि बांग्लादेश ने सिल्वर और जापान ने ब्रांज अपने नाम किया था. हालांकि, पुरुष में बांग्लादेश ने गोल्ड मेडल जीता था. वहीं, अफगानिस्तान ने सिल्वर और पाकिस्तान ने ब्रांज अपने नाम किया था. 

एशियन गेम्स 2014 में महिला क्रिकेट में पाकिस्तान ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. इसके अलावा बांग्लादेश ने सिल्वर और श्रीलंका ने ब्रांज जीता था. वहीं, पुरुष क्रिकेट में 2014 में श्रीलंका ने गोल्ड अपने नाम किया था और साथ ही अफगानिस्तान ने लगातार दूसरी बार सिल्वर जीता था. इसके अलावा बांग्लादेश ने ब्रांज मेडल अपने नाम किया था. 

एशियन गेम्स 2023 में महिला में भारत ने गोल्ड जीता था, जबकि श्रीलंका ने सिल्वर और बांग्लादेश ने ब्रांज अपने नाम किया था. वहीं, पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल्ड, अफगानिस्तान ने सिल्वर और बांग्लादेश ने ब्रांज अपने नाम किया था.

एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट पूरा हो चुका है और भारत ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. इसके अलावा श्रीलंका ने सिल्वर और पाकिस्तान ने ब्रांज मेडल अपने नाम किया है.वहीं, पुरुष क्रिकेट खेला जाना बाकी है. 

2010 और 2014 में क्यों नहीं खेली थी भारतीय क्रिकेट टीम? 

एशियन गेम्स में चार बार क्रिकेट खेला गया है, जिसमें भारत ने सिर्फ दो बार हिस्सा लिया है. साल 2010 और 2014 में बीसीसीआई ने भारतीय टीमों को नहीं भेजा था. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने स्पष्ट किया था कि एशियन गेम्स के दौरान भारतीय महिला और पुरुष दोनों टीमों की द्विपक्षीय सीरीज और इंटरनेशनल मैचों की प्रतिबद्धताएं थी, जिसकी वजह से टीमों को भेजना संभव नहीं है. बिजी शेड्यूल के कारण ही भारत की महिला और पुरुष टीमों ने हिस्सा नहीं लिया था. 

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