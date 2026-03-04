T20 World Cup: सेमीफाइनल से पहले भगवान के दर्शन करने पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, सिद्धिविनायक मंदिर से सामने आया वीडियो

Indian Players in Shree Siddhivinayak Temple: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले भारतीय टीम सेमीफाइनल से पहले भगवान के दर्शन करने पहुंचे हैं.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई में खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले भारतीय टीम सेमीफाइनल से पहले भगवान के दर्शन करने पहुंचे हैं और भगवान का आर्शीवाद लेकर इंग्लैंड का सामना करने उतरेंगे. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल भगवान के दर्शन कर रहे हैं. इन तीनों खिलाड़ियों ने प्राथना की है. अभिषेक शर्मा अपनी फॉर्म की तलाश में है, जिसके लिए उन्होंने भगवान का आर्शीवाद लिया है.

भगवान के दर्शन करने पहुंचे भारतीय खिलाड़ी

मुंबई स्थित सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में ईशान किशन, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा दर्शन के लिए पहुंचे हैं. तीनों खिलाड़ियों ने भगवान के दर्शन किए. इससे पहले सुपर-8 के आखिरी मैच से पहले भारतीय खिलाड़ी कोलकाता स्थित कालीघाट काली मंदिर गए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Members of Indian Cricket Team offered prayers at Shree Siddhivinayak Ganapati Temple. The team will face England in the semi-final match of #ICCT20WorldCup2026 tomorrow at Wankhede Stadium in Mumbai.



(Video Source: Siddhivinayak Temple Trust) pic.twitter.com/DkcTfOspSd — ANI (@ANI) March 4, 2026

छठी बार सेमीफाइनल पहुंची टीम इंडिया

टीम इंडिया ने सुपर-8 में वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है. टीम इंडिया लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल पहुंची है. वहीं टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम इंडिया ने कुल 6 बार सेमीफाइनल खेलने वाली है. 2007, 2014, 2016, 2022, 2024 और अब 2026 में सेमीफाइनल खेलेगी.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, एक्सर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह.

इंग्लैंड- हैरी ब्रुक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टोंग और ल्यूक वुड.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.