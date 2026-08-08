जसप्रीत बुमराह से लेकर रेड्डी-हर्षित तक, भारतीय खिलाड़ी लगातार क्यों हो रहे हैं चोटिल? BCCI सचिव करेंगे COE का दौरा

जसप्रीत बुमराह से लेकर नितीश रेड्डी और हर्षित राणा तक कई स्टार खिलाड़ी चोटिल हैं. भारतीय खिलाड़ियों के लगातार चोटिल होने के चलते बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया सीओई का दौरा करेंगे और लक्ष्मण से मुलाकात करेंगे.

भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से खेला जाना है. लेकिन इस सीरीज से पहले कई खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं, जिससे बीसीसीआई की टेंशन काफी बढ़ गई है. जसप्रीत बुमराह से लेकर नितीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा तक कई स्टार खिलाड़ी चोटिल हैं. भारतीय खिलाड़ियों के लगातार चोटिल होने के चलते बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (Center of Excellence) का दौरा करेंगे और वीवीएस लक्ष्मण से मुलाकात करेंगे.

बीसीसीआई ने सूत्र ने दी जानकारी

बीसीसीआई के एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा, "हां, सचिव सैकिया स्थिति का जायजा लेने के लिए वीवीएस लक्ष्मण के साथ बेंगलुरु में होंगे. दोनों के बीच एक बैठक तय है. ये अभी पता नहीं है कि राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर या चयन समिति के अध्यक्ष अजित अगरकर ऑनलाइन इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं. इतने सारे कयासों के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सैकिया और लक्ष्मण मीडिया के कुछ सवालों का सामना कर उनके जवाब दे पाते हैं."

हालांकि, खिलाड़ियं को लगातार चोटिल और उनकी वापसी को लेकर ही बीसीसीआई सचिव ने ये फैसला लिया है. इस बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं, ये बैठक के बाद ही पता लगेगा. लेकिन बीसीसीआई की इस बैठक से साफ पता चल रहा है कि बोर्ड भी अपने खिलाड़ियों के चोटिल होने की वजह से परेशानी में है और टीम सिलेक्शन में होने भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. रोहित और विराट के संन्यास के बाद टीम में अनुभवी की कमी है, जबकति बुमराह के बाद मोहम्मद शमी भी टीम से बाहर चल रहे हैं, जिससे गेंदबाजी यूनिट भी काफी कमजोर नजर आ रहा है.

लगातार चोटिल हो रहे हैं भारतीय खिलाड़ी

भारत को जसप्रीत बुमराह घुटने में सूजन के कारण टीम से बाहर हुए हैं. इसके अलावा साई सुदर्शन को बाएं पैर के अंगूठे में चोट लगी है. हर्षित राणा को मांसपेशियों में खिंचाव), नीतिश कुमार रेड्डी को भी मांसपेशियों में खिंचाव है और वॉशिंगटन सुंदर जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव की अलग-अलग चोटों के कारण टीम से बाहर चल रहे हैं. इसके अलावा आकाश दीप (स्ट्रेस फ्रैक्चर) सबसे लंबे समय से टीम से बाहर हैं. बंगाल की रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में हार के बाद से ही वो टीम से बाहर हैं.

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण टीम से बाहर हैं. वरुण चक्रवर्ती भी मांसपेशियों में खिंचाव का शिकार हैं, जबकि प्रिंस यादव को मांसपेशियों में खिंचाव की परेशानी है और सभी खिलाड़ी सीओए में हैं. साल 2025 की शुरुआत में नितिन पटेल के इस्तीफे के बाद से इस विभाग का कोई प्रमुख नहीं है. फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती इन सभी खिलाड़ियों को जल्द से जल्द पूरी तरह फिट करके मैदान पर वापस लाना है. हालांकि, खेल विज्ञान टीम पर काम का काफी ज्यादा दबाव बना हुआ है.